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Времето в Пловдив на 1 ноември: облачно и с краткотраен дъжд

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, неделя, 1 ноември, 2026
0 123 Преди по-малко от минута

Температурите ще достигнат около 14 градуса, според прогнозата на НИМХ

Първият ден на ноември в Пловдив ще бъде облачен, с краткотрайни валежи от дъжд. Минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната ще достигне 14°, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

През почивните дни в страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи. Ще духа до умерен югоизточен вятър, а температурите ще останат сравнително ниски за началото на ноември.

За неделя пловдивчани е добре да предвидят чадър при излизане, особено ако планират разходки или дейности на открито.

снимка: Stanimir Petkov Photosmile

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, неделя, 1 ноември, 2026
0 123 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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