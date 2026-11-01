Температурите ще достигнат около 14 градуса, според прогнозата на НИМХ
Първият ден на ноември в Пловдив ще бъде облачен, с краткотрайни валежи от дъжд. Минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната ще достигне 14°, показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
През почивните дни в страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи. Ще духа до умерен югоизточен вятър, а температурите ще останат сравнително ниски за началото на ноември.
За неделя пловдивчани е добре да предвидят чадър при излизане, особено ако планират разходки или дейности на открито.
снимка: Stanimir Petkov Photosmile