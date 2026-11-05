Не пуснаха от ареста шофьора, заловен с 43 кг кокаин на „Капитан Андреево“

Апелативен съд – Пловдив потвърди определението на Хасковския окръжен съд, с което е отказано да се измени най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо сирийския гражданин Хусин Арлхал, който е постоянно пребиваващ в Швеция, и го остави в ареста. Той е обвинен за това, че на 08.05.2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, общ. Свиленград, обл. Хасково, с товарен автомобил марка „Волво“, с прикачено полуремарке, е направил опит да пренесе през границата на страната от Р. България в Р. Турция високорисково наркотично вещество – кокаин с общо бруто тегло 43 кг., на стойност 2 563 344 евро, като предметът на престъплението е в особено големи размери, случаят е особено тежък и опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини.

Апелативният съд прие, че все още е налично обосновано подозрение за съпричастност на Хусин Арлхал към извършване на престъплението, в което е обвинен, като същото е надградено със събрания и след производството по вземане на мярката за неотклонение доказателствен материал: протоколи за оглед на местопроизшествия, справки за задгранични пътувания, огледи и записи от видеокамери, разпити на свидетели.

Сириец остава в ареста за 43 кг кокаин на стойност 2,56 млн. евро

Съдът отчете, че е изяснено по категоричен начин, че като сирийски гражданин обвиняемият е със статут на постоянно пребиваващ в Швеция и живущ там със семейството си, като е трудово ангажиран като шофьор, осъществяващ непрекъснати превози на транспортни средства от Европа в посока Сирия. Ето защо съществува съвсем реална и непосредствена угроза той да се укрие, напускайки пределите на страната.

С оглед изложеното апелативният съд счита, че не са налице нови обстоятелства и нови доказателства, които към настоящия момент да обосновават изменението на така определената мярка за неотклонение в друга по – лека.

Определението на апелативния съд е окончателно.