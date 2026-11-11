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Времето в Пловдив на 11 ноември 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:47ч, сряда, 11 ноември, 2026
0 120 Преди по-малко от минута

Облачно ще бъде времето в Пловдив в сряда. Температурите ще останат без съществена промяна, с минимални около 6 градуса и максимални до 13 градуса.

Предимно облачно ще бъде времето в Пловдив на 11 ноември, сряда. Минималната температура ще бъде около 6 градуса, а максималната ще достигне 13 градуса.

През деня не се очаква съществена промяна на облачността. Времето ще остане сравнително хладно, без резки температурни колебания.

Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.

Снимка: Христо Игнатов

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:47ч, сряда, 11 ноември, 2026
0 120 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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