Времето в Пловдив на 11 ноември 2026 г.

Облачно ще бъде времето в Пловдив в сряда. Температурите ще останат без съществена промяна, с минимални около 6 градуса и максимални до 13 градуса.

Предимно облачно ще бъде времето в Пловдив на 11 ноември, сряда. Минималната температура ще бъде около 6 градуса, а максималната ще достигне 13 градуса.

През деня не се очаква съществена промяна на облачността. Времето ще остане сравнително хладно, без резки температурни колебания.

Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.

Снимка: Христо Игнатов