Времето в Пловдив на 12 ноември 2026 г.

Слънчеви часове и температури до 17 градуса очакват пловдивчани в четвъртък

Сравнително топло за средата на ноември ще бъде времето в Пловдив на 12 ноември. Минималните температури ще бъдат около 6 градуса, а максималните ще достигнат 17 градуса.

През деня ще има слънчеви периоди, като към ранната вечер облачността ще се увеличи. Не се очакват съществени валежи.

Изгревът на слънцето е в 7:07 ч., а залезът – в 17:02 ч.

Времето ще остане подходящо за разходки и занимания на открито, но сутрин и вечер ще бъде по-хладно.

Снимка: Diana Mladenova/ Fb Пловдив – столица на изкуството, красотата и културата