Времето в Пловдив на 13 ноември 2026 г.

Фьон с пориви до 24 м/сек. ще духа в града, обявено е предупреждение за силен вятър в областта

Силен южен вятър ще духа в Пловдив в петък, 13 ноември. За града е издадено предупреждение за пориви до 24 м/сек. (около 86 км/ч), показва справката на Националния институт по метеорология и хидрология.

Причината е фьонът – топъл и сух вятър, който се спуска по подветрените склонове на планините и може да достига значителна скорост.

Предупреждение за силен вятър е в сила и за общините Асеновград, Садово, Родопи, Съединение, Марица, Първомай, Куклен, Стамболийски, Перущица и Кричим. Очакваната скорост на вятъра е 14–19 м/сек., с пориви до 24 м/сек.

От НИМХ предупреждават за възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито и опасност от летящи във въздуха предмети.

Въпреки ветровитото време температурите в Пловдив ще останат сравнително високи за средата на ноември. През деня се очакват стойности до около 24 градуса.

Снимка: Nadia Djachenko