Топ 5 музикални събития в Пловдив през февруари 2026 г.

Културният афиш на Пловдив предлага богата музикална програма през настоящия месец февруари, включваща разнообразна музика, опера, симфонични концерти и фолклор. Тези събития са продуцирани предимно от Държавна опера Пловдив и привличат както ценители, така и широка публика с разнообразни жанрове. Всички предложени спектакли може да гледате в Градския дом на културата „Борис Христов“.

Не пропускайте:

„Коса“ – 7 февруари

Легендарният рок мюзикъл на Галт Макдермот, Джеръм Рагни и Джеймс Радо ще бъде представен от 19:00 ч. утре на сцената на Опера Пловдив, под режисурата на Веселка Кунчева, с диригент Константин Добройков. Солисти са Николай Воденичаров-Никеца, Цвети Пеняшки, Елена Сиракова, Майкъл Флеминг и други, заедно с оркестър, хор и балет на Опера Пловдив. Постановката носи послание за свобода, любов и бунт от 60-те години.

„Вълшебната флейта“ – 13 февруари

Спектакъл на водещия театрален режисьор Диана Добрева, под диригентската палка на Диан Чобанов.

Алегоричната музикална приказка за победата на светлината над мрака оживява чрез дигиталния език на сценографа Петко Танчев и фантазията на костюмографа Марина Райчинова.

„Вълшебната флейта“ – полет на въображението и завладяващо преживяване за всички поколения!

Симфоничен концерт – 19 февруари

Виртуозната цигуларка Лия Петрова ще концертира с Оркестъра на Опера Пловдив под диригентството на Григор Паликаров. Програмата включва Шостакович – Концерт за цигулка №1, Бърнстейн – Увертюра от „Кандид“ и Симфонични танци от „Уестсайдска история“. Програмата е подходяща както за ценители, така и за нова публика.​

„Тоска“ – 26 февруари

Емблематичната опера на Пучини стартира в 19:00 ч., разказвайки драматична история за любов, ревност и власт с прочути арии. Със специално участие на Таня Иванова, Ивайло Михайлов и Карлос Алмагер, заедно с Хор и Оркестър на Опера Пловдив. Това е връх в оперната програма за месеца.​

„Край Марица“ – 16 февруари

Фолклорният концерт на Анасамбъл „Тракия“ започва в 19:00 ч., представяйки български традиции чрез танци, музика и автентично сценично изпълнение. Това е премиерно събитие, което празнува тракийското наследство край река Марица. Идеално за почитатели на националния фолклор.