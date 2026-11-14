Времето в Пловдив на 14 ноември 2026 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 17 мин. и залязва в 17 ч. и 5 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 48 мин. Атмосферното налягане ще се повишава и ще бъде по-високо от средното за месеца.

Минималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12° С.

В събота облачността над града и региона ще бъде значителна, в сутрешните часове в равнините части ще бъде мъгливо. На много места ще има валежи от дъжд.

Вятърът ще бъде умерен от северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Температурите чувствително ще се понижат и към 14 ч. ще бъдат от 15°-17° С.

Снимка: Анита Антка