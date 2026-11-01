593 123 души имат право на глас на балотажа в Пловдивска област

В Пловдив-град избирателите са 305 699, а в останалите общини на областта – 287 424. В региона ще бъдат разкрити 1032 секции

Общо 593 123 души имат право да гласуват на втория тур на президентските избори в Пловдивска област, показват окончателните данни на ГРАО.

В Пловдив-град избирателите са 305 699, а в останалата част на областта – 287 424.

На територията на областта са разкрити общо 1032 избирателни секции. От тях 488 са в Пловдив-град, а 544 – в останалите общини.

В 22 секции в града и в 98 в областта ще се гласува само с хартиени бюлетини. За двата избирателни района са отпечатани общо 655 800 хартиени бюлетини. От тях 340 400 са предназначени за Пловдив-град, а 315 400 – за Пловдив-област.