Времето в Пловдив на 27 октомври 2026 г.

Облачно време с възможни превалявания от дъжд очаква Пловдив във вторник. Температурите ще бъдат между 9° и 16° С.

Във вторник, 27 октомври, в Пловдив ще преобладава облачно време, като са възможни слаби превалявания от дъжд. Минималната температура ще бъде около 9°, а максималната ще достигне 16° С.

В сутрешните часове температурите ще се движат около 9–11 градуса, а около обяд ще се повишат до 13–14° С. Следобед термометрите ще показват до 16°, но към края на деня отново ще захладнее.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от запад. Вероятността за валежи ще се увеличи в отделни часове, затова е добре да предвидите чадър, ако ще сте навън.

В следващите дни се очаква температурите да останат сравнително ниски за края на октомври, с предимно облачно време и възможност за нови превалявания.

Снимка: Rossitsa Revova