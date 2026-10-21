Времето в Пловдив на 21 октомври 2026 г.

Слънчево и сравнително топло за октомври ще бъде времето под тепетата, с температури до 20 градуса

Слънчево време с временни увеличения на облачността се очаква в Пловдив в сряда, 21 октомври. Температурите ще достигнат около 20 градуса, а сутринта ще бъде по-хладно – с минимални стойности около 9 градуса.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Вероятността за валежи остава ниска, а денят ще предложи подходящи условия за разходки и занимания на открито.

През сутрешните и вечерните часове температурите ще бъдат значително по-ниски от дневните, затова е добре да предвидите връхна дреха.

Снимка: Под тепето