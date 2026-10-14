Времето в Пловдив на 14 октомври 2026 г.

Облачно и дъждовно ще бъде времето в Пловдив в сряда. Максималните температури ще достигнат около 15 градуса, а минималните ще паднат до 9 градуса.

На 14 октомври в Пловдив ще се задържи облачно време с превалявания от дъжд. Очаква се вятърът да бъде слаб до умерен от запад, а температурите през деня да останат сравнително ниски за средата на октомври.

Според прогнозните данни температурите в града ще бъдат между 9 и 15 градуса. Вероятността за валежи остава съществена, затова чадърът ще бъде полезен за разходките и придвижването из града.

Промяна към по-стабилно време се очаква в четвъртък, когато облачността ще се разкъсва, а дневните температури ще се повишат.

Илюстрация: Venelin Dobrev/“Някой символи на Пловдив с ИИ“* Fb – ПЛОВДИВСКИ ФОТОГРАФИИ