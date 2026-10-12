Времето в Пловдив на 12 октомври 2026 г.

Жълт код за значителни валежи е обявен за област Пловдив. Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за очаквани количества дъжд между 15 и 25 литра на квадратен метър в понеделник, 12 октомври.

През деня ще премине студен атмосферен фронт. Очакват се валежи, на места временно интензивни и придружени от гръмотевици.

Валежите могат да затруднят придвижването в града и областта. Шофьорите трябва да се съобразяват с мокрите пътни настилки и възможното намаляване на видимостта.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като с него ще нахлува по-студен въздух. За страната са прогнозирани минимални температури между 10° и 15° и максимални предимно между 13° и 18°.

Снимка:Nadia Djachenko