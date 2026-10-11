Мощни взривове разтърсиха квартал в широкия център на Пловдив днес до сградата на ОУ „Алеко Константинов“ на ул. „Св. Наум“. Предната част на един автомобил е цялостно унищожена, а два други са сериозно пострадали.

Инцидентът е станал в късния неделен следобед, като все още не са ясни точните причини. Първоначално е избухнал изключително мощен взрив, разтърсил къщите в квартала, като свидетели описват, че се е усетило като земетресение. След това е имало още два взрива.

На място изключително бързо е пристигнал екип на Пожарна безопасност, които са потушили опасността от влошаване на ситуацията. Тепърва причините ще се изясняват, като „Под тепето“ ще следи случая.