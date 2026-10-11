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Мощни взривове унищожиха три автомобила в центъра (ВИДЕО)

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 19:14ч, неделя, 11 октомври, 2026
0 657 Преди по-малко от минута

Мощни взривове разтърсиха квартал в широкия център на Пловдив днес до сградата на ОУ „Алеко Константинов“ на ул. „Св. Наум“. Предната част на един автомобил е цялостно унищожена, а два други са сериозно пострадали.

Инцидентът е станал в късния неделен следобед, като все още не са ясни точните причини. Първоначално е избухнал изключително мощен взрив, разтърсил къщите в квартала, като свидетели описват, че се е усетило като земетресение. След това е имало още два взрива.

На място изключително бързо е пристигнал екип на Пожарна безопасност, които са потушили опасността от влошаване на ситуацията. Тепърва причините ще се изясняват, като „Под тепето“ ще следи случая.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 19:14ч, неделя, 11 октомври, 2026
0 657 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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