Тази Коледа Главната улица в Пловдив може да заблести още по-красиво благодарение на хората, които създават празничното настроение в града. За първи път се организира конкурсът „Светлините на Главната“, който ще отличи най-красивите коледни украси на търговски обекти, заведения, частни дворове и тераси. Инициативата е на „Коледа в Пловдив“ и се реализира съвместно с Община Пловдив, а участието е напълно безплатно.

Целта е празничната атмосфера да обхване не само централните площади, но и витрините на магазините, заведенията и домовете по Главната улица. Всеки желаещ може да се включи, като украси своя обект или имот и сподели идеята си с жителите и гостите на града.

Конкурсът е в две категории:

· Търговски обекти и заведения

· Частни дворове и тераси

За участие трябва да бъдат изпратени три снимки на украсата – обща дневна снимка, вечерна снимка с включени светлини и снимка на интересен детайл.

Кандидатурите се приемат до 2 декември включително на електронен адрес [email protected]. Към снимките участниците трябва да посочат името и адреса на обекта, избраната категория, телефон за контакт и кратко описание на своята идея.

От 5 до 16 декември, до 18 часа, всеки ще може да подкрепи любимите си украси чрез реакции под снимките в двата албума на Facebook събитието .

Във всяка категория ще бъдат отличени по трима победители. Шестимата победители ще бъдат наградени на 20 декември на сцената на „Коледа в Пловдив“.

По традиция празничният облик на Пловдив ще бъде допълнен и от коледната елха пред сградата на общината, чийто монтаж започва днес. Тя ще бъде най-високата в региона със завидните над 13 метра.

Коледното дърво е произведено във фабриката „ГРИПС“ в град Раковски. То има над 5000 зелени клончета и тежи около един тон, а заедно с украсата теглото му ще достигне приблизително тон и половина.

Елхата ще пристигне от Раковски в 40 кашона. Сглобяването ѝ започва днес, 27 ноември, и се очаква да приключи следобед на 28 ноември, като украсяването ще върви паралелно с него.

Официалното запалване на коледните светлини на Пловдив ще бъде на 1 декември в 18 часа на площада пред общината.

Пресцентър на Община Пловдив