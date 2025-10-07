Министър Красимир Вълчев преряза лентата на обновения блок „Чайка 1“, в който вече живеят над 200 студенти от Пловдивския университет

С подобрена визия, нови стаи и допълнителни удобства започва новият учебен сезон за над 200 студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, които вече са настанени в изцяло обновеното общежитие „Чайка 1“.

Ремонтът на сградата, намираща се в кампуса на Аграрния университет, е реализиран със средства от държавната програма за обновяване на студентски общежития. Инвестицията е в размер на около 4 милиона лева, а обектът се стопанисва от дружеството „Студентски столове и общежития“ (ССО).

След обновяването „Чайка 1“ предлага двойни стаи с отделен санитарен възел, ново електро- и ВиК оборудване, както и ново обзавеждане – легла, бюра, гардероби. Общите части са модернизирани и боядисани в светли тонове, а енергийната ефективност е подобрена чрез изолация и дограма.

На официалното откриване присъстваха министърът на образованието Красимир Вълчев, управителят на ССО Сергей Миланов, представители на Националното представителство на студентските съвети и на пловдивските висши училища.

„С тази програма започнахме процес, който беше дълго чакан. Държавата инвестира в по-добри условия за младите хора, защото студентските общежития са не просто място за живеене, а среда за учене, приятелства и развитие“, каза министър Вълчев по време на церемонията. Пред журналисти, след церемонията, той коментира актуални теми в сферата на образованието – Министър Вълчев: Нито едно дете няма да бъде карано да учи религия въпреки волята му.

Нова читалня в Чайка 1

„Работихме бързо и координирано, защото знаем колко е важна всяка леглова база в Пловдив. Градът има сериозен недостиг на места за настаняване на студенти“, отбеляза Сергей Миланов и похвали фирмата-изпълнител.

Зам.-председателят на студентските съвети Виктория Палигорова подчерта, че подобни ремонти трябва да станат практика за всички студентски бази в страната, „за да може животът в общежитие да бъде част от доброто университетско преживяване, а не компромис“.

Припомняме, че пограмата за обновяване на студентските общежития стартира през 2024 г. с бюджет от 100 млн. лева, който впоследствие бе увеличен на 200 млн. лева. В момента около 30 обекта в страната са в различен етап на ремонт.

Недостигът на места заради ремонтите към момента в София наброява 2500, съобщи министър Красимир Вълчев,

Очаквайте подробности кой ще е следващият обект за обновяване в Пловдив.