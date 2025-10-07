Екипи на пътноподдържащата фирма разчистват свлечената скална и земна маса в района на Асеновград, съобщиха от АПИ. На място са и служители на Областно пътно управление Пловдив, които подпомагат разчистването на пътното платно в участъка след Асеновград в посока Смолян за бързото възстановяване на движението.

Дейностите се изпълняват с пълна мобилизация, увериха от агенцията.

В момента едната пътна лента е свободна на движение и трафикът преминава на интервали двупосочно. Регулира се от „Пътна полиция“.