5-годишно дете, пребито от баща си, е в критично състояние

Петгодишно дете, което беше транспортирано по спешност от Монтана в София след тежък побой, продължава да е с опасност за живота. Момченцето се лекува в Детската реанимация на „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

То е с тежка черепно-мозъчна травма и се нуждае от апаратна вентилация. Детето е поставено и в медикаментозна кома, като медицинският екип следи непрекъснато жизнените му показатели.

Случаят стана известен, след като момченцето е било прието в болница в Монтана с множество травми, за които има данни, че са причинени при домашно насилие. След оказаната му медицинска помощ е организирано спешното му транспортиране до София.

По информация по случая това не е първото постъпване на детето в лечебно заведение след предполагаем побой – преди няколко месеца то отново е било хоспитализирано с наранявания.

Разследването на обстоятелствата около тежкия инцидент продължава.