Кметове увериха: Ремонтите на училища в Пловдив вървят по график
Планират специална среща с родителите от Хуманитаната гимназия на място за особеностите на сградата и сроковете за изпълнение
Това стана ясно по време на откриването на новата детска ясла в „Съдийски“ днес, където кметът на Пловдив Костадин Димитров, районният кмет на „Централен“ Георги Стаменов и зам.-кметът по образование Владимир Темелков коментираха пред медиите и актуалната тема с ремонтите в образователната инфраструктура.
Припомняме, че пред последните дни родители отново изразиха притеснения относно реставрацията на Хуманитарната гимназия, която е паметник на културата.
Стаменов отрече информацията, че ремонтът ще продължи през целия първи срок:
„Направихме среща с родителите още през май и им дадохме възможност да изберат – да започнем дейностите по-рано или да приключи учебната година, с ясното съзнание, че 15 септември няма да са в тази сграда. Работим по график и ще направим специална среща, за да покажем как върви процесът.“
Кметът Димитров допълни, че ремонтът е приоритетен и че строителите вече са поели конкретни ангажименти.
„Образованието е стратегически приоритет за Пловдив. Родителите ще бъдат информирани на място за особеностите на сградата и сроковете за изпълнение.“
Зам.-кметът Владимир Темелков беше категоричен, че създаването на изкуствено напрежение е ненужно: „Никой политик няма интерес ремонтите да се бавят. Става дума за паметник на културата, където винаги има нестандартни предизвикателства, но решения се намират веднага. Другата седмица ще поканим родители и медии да се уверят лично в напредъка.“
Освен Хуманитарната гимназия, ремонти текат и в други две училища, както и в детски градини в града, включително в двора на Езиковите гимназии, където все още не е завършен спортния комплекс.
Две училища в Пловдив няма да са готови за 15 септември
По думите на Темелков, само бюрократичните процедури и липсата на терени забавят темпото, но общината залага средства в бюджета и работи по всички възможни програми за образователна инфраструктура.
