WWF България пусна над 30 000 есетри в Дунав

Долен Дунав е едно от последните места в Европа с диви популации на световно застрашения вид

По повод Световния ден на мигриращите риби, който тази година празнуваме на 23 май, WWF България и нейни партньори пуснаха в Дунав около 30 000 есетри от критично застрашения вид руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii). Зарибяването се състоя край село Гомотарци до Видин, където се намира едно от най-важните за вида местообитания.

Инициативата е част от международния проект LIFE-Boat4Sturgeons, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Неговата цел е да помогне за възстановяването на популациите на есетри в Дунав чрез създаването на плаващ развъдник за есетри в Австрия, който да играе ролята на генна банка за индивиди с доказан дунавски произход. Пуснатите днес риби бяха отгледани именно в този развъдник и транспортирани от Австрия до България. До края на проекта през 2030 г. в Дунав ще бъдат пуснати 1,6 милиона есетри от всички дунавски видове.

На събитието присъстваха представители на Университета за природни ресурси и науки за живота – BOKU (Австрия), които координират основните дейности по проекта, както и представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Областната дирекция по безопасност на храните във Видин и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана.

Някога руската есетра е била най-широко разпространеният вид в Дунав. Редовно е мигрирала нагоре по течението, достигайки Братислава. Забелязвани са екземпляри дори във Виена и Регенсбург. Днес руската есетра е регистрирана като критично застрашен вид в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

От шестте вида есетри, които исторически са обитавали Дунав, два вече са изчезнали – шипът и атлантическата (немска) есетра. Останалите четири вида – моруна, руска есетра, пъструга и чига – са класифицирани като критично застрашени или застрашени в Червения списък на IUCN.

Есетровите риби са сред най-древните животни на планетата. Съществуват още от времето на динозаврите и винаги са имали съществено стопанско и културно значение в държавите с есетрови популации. Днес Долен Дунав обаче остава едно от последните места в Европа, където все още се срещат диви, естествено размножаващи се популации. Основната причина са бракониерството, загубата на местообитания и прекъсването на миграционните им маршрути от съоръжения като язовири и водноелектрически централи.

WWF България работи повече от 15 години за опазването на есетровите риби в Дунав чрез научен мониторинг на популациите, зарибяване, ограничаване на незаконния улов и защита на ключови местообитания. До момента организацията и партньорите ѝ са пуснали над 130 000 хиляди млади есетри в българския участък на реката и са допринесли за въвеждането на постоянна забрана за улова на есетрови риби в българските води на Дунав и Черно море. Организацията работи и по обявяването на нови защитени територии. През 2022 г. по предложение на WWF беше обявена защитена зона „Есетрите-Ветрен“ – след десетгодишна работа с местните рибарски общности и отговорните институции. WWF полага усилия и за обявяването на втора защитена зона край с. Гомотарци, която да подпомогне дългосрочното оцеляване на вида.