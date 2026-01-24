Отбелязваме Международен ден на образованието

Целта за 2026 г.: Модерно, включващо и достъпно образование в България

Младите хора под 30 години вече формират повече от половината от световното население и играят ключова роля в трансформацията на образованието. По повод Международния ден на образованието 2026 ЮНЕСКО подчертава, че учениците и студентите не са само бенефициенти на системата, а активни създатели на образованието, което искат.

В България, където училищната система се сблъсква с предизвикателства като дигитализация, демографски промени и неравен достъп до качествено обучение, младите все по-често предлагат иновативни решения чрез ученически инициативи, младежки организации и проекти в класната стая.

Експертите подчертават, че смисленото участие на младите в образователните политики е ключ към модернизацията и подготовката на учениците за реалностите на 21-и век. Международният ден на образованието напомня: бъдещето на образованието зависи от младите – и България има шанс да бъде част от тази глобална промяна.

Илюстрация: юнеско / Weiwei Kang