По време на първото издание на форума 10 компании показват индустрията на бъдещето – от роботи и авиация до електромобили и медицина, за да открият младите хора своята професионална реализация в Пловдив

Тракия икономическа зона /ТИЗ/ отваря врати през нощта: 10 компании показват индустрията на бъдещето в Пловдив, за да открият младите хора своята професионална реализация в Родината. На 29 май 2026 г. те ще са домакини на първото издание на „Нощ на индустрията“ в Пловдив – инициатива, която ще отвори от 20:30 до 24:00 часа вратите на едни от най-модерните производствени предприятия в България.

Инициатор и организатор на събитието е сдружение „Мост между поколенията“, а съорганизатор – сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“. Институционален партньор е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, а сред партньорите са Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, Агенцията за инвестиции в строителството и „Събеви груп“. Премиум спонсор на инициативата е компанията STAMH.

В „Нощ на индустрията“ ще участват едни от най-знаковите компании в Тракия икономическа зона – „БиЕй Глас България“, „БТЛ Индъстрийз“, „Буллтек“, КЦМ АД, „Латекоер България“, „Либхер-Хаусгерете Марица“, „ЛИНКИН“ /с двата си завода за ПВЦ и алуминиеви профили/, „Милара Интернешънъл“, „Севик Иновейшън“ и ФЕРМАТА „Белла България“.

„Благодарна съм на Даниела Пеева и Гена Събева от „Мост между поколенията“, че предложиха преди няколко месеца Тракия икономическа зона да стане домакин на Нощ на индустрията, инициатива, която те вече бяха провели в Стара Загора, Габрово, Петрич и Шумен“, споделя Катя Стайкова от „Клъстер Тракия икономическа зона“, която в момента е депутат от „Прогресивна България“. Тя подчертава, че събитието има важна мисия – младите хора да видят реалната индустрия отвътре и да разберат, че модерното производство днес е високотехнологично, чисто и предлага отлични перспективи за развитие.

Катя Стайкова изрази специална благодарност към началника на Регионалното управление на образованието – Пловдив Иванка Киркова, както и към ръководствата на Аграрния университет, пловдивския филиал на Техническия университет – София и Академията по национална и информационна сигурност – Пловдив за подкрепата към инициативата. Особена признателност Стайкова отправи и към транспортната фирма „Стойчев и син“, която ще осигури безплатен транспорт за всички желаещи да посетят производствените предприятия.

„Благодарение на подкрепата на „Стойчев и син“ участниците ще могат напълно безплатно да се докоснат до реалната производствена среда и да посетят едни от най-високотехнологичните компании в България“, подчерта тя.

„Нощ на индустрията“ започва в 19:00 часа в Дом на културата „Борис Христов“ с официално откриване и представяне на компаниите-домакини. След това автобусите ще отведат ученици, студенти, млади хора и гости на Пловдив до 11-те производствени бази. Събитието ще даде възможност на посетителите да видят отблизо предприятия от електромобилната, аерокосмическата, медицинската, металургичната, стъкларската, хранително-вкусовата и роботизираната индустрия.

ПРОГРАМА НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА – ПЛОВДИВ 29.05.2026 г.

ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“ – ГОЛЯМА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

18:30 – 19:00 часа – Регистрация

19:00 – 19:15 часа – Официално откриване на НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА

19:15 – 19:50 часа – Представяне на партньорите и компаниите-домакини

ПАРКИНГ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“

20:00 часа – Начало на посещенията и тръгване на автобусите по маршрутите

ГРУПА 1

20:30 – 22:00 – посещение на „ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“

22:30 – 24:00 – посещение на „ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ“

ГРУПА 2

20:30 – 22:00 – посещение на „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“

22:30 – 24:00 – посещение на „ЛИНКИН“ /ПВЦ профили/

ГРУПА 3

20:30 – 22:00 – посещение на „ЛИНКИН“ /алуминиеви профили/

22:30 – 24:00 – посещение на ФЕРМАТА „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“

ГРУПА 4

20.30 – 22.00 – посещение на КЦМ АД

22.30 – 24.00 – посещение на „БУЛЛТЕК“

ГРУПА 5

20:30 – 22:00 – посещение на „МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“

22:30 – 24:00 – посещение на „СЕВИК ИНОВЕЙШЪН“

ГРУПА 6

20:30 – 22:00 – посещение на „БиЕй ГЛАС БЪЛГАРИЯ“