Пореден протест пред съда в Пловдив

Близки на загиналото семейство при катастрофата на Околовръстно шосе настояват за максимална присъда на шофьора на тира

Близки и приятели на пловдивското семейство, загинало при тежката катастрофа на Околовръстния път на 24 ноември 2025 г., се събират тази сутрин пред Съдебната палата в Пловдив с искане за максимална присъда за обвиняемия шофьор. Делото е насрочено за разпоредително заседание днес в Пловдивския окръжен съд.

Припомняме, че жестокия инцидент малко преди полунощ живота си на място губят Тодор, Мария и 14-годишната им дъщеря Теодора. Тежко ранена остава 7-годишната им дъщеря Михаела, която по-късно се възстановява физически и вече посещава училище, но продължава да носи тежки психически и физически травми.

Обвиняем по делото е 24-годишният шофьор на камион Джуней Дюлгеров, който според прокуратурата по непредпазливост е причинил смъртта на трима души и средна телесна повреда на детето. Той е с постоянна мярка „задържане под стража“. По данни на държавното обвинение младият мъж има 10 наказателни постановления и 20 фиша за различни нарушения в рамките на двете години, откакто е придобил книжка за управление на тежкотоварен автомобил.

Близките на загиналите настояват съдът да наложи максималното предвидено в закона наказание – 20 години лишаване от свобода.

„Искаме максимална присъда, която се полага за такова деяние. Той уби едно прекрасно семейство и остави едно дете на 7 години без майка, баща и сестра. Той уби и всички нас, които скърбим за тях“, заяви майката на Мария.

Сестрата на Тодор също призова институциите за бърз и справедлив процес. По думите ѝ най-голямата тежест понася оцелялото дете, чийто живот завинаги ще бъде белязан от трагедията.

Протестиращите апелират към гражданите да се включат в подкрепа на семейството и настояват присъдата да отразява тежестта на случилото се и да даде ясен знак, че човешкият живот има стойност.

Според закона наказанието за причиняване на смърт при катастрофа е от 15 до 20 години лишаване от свобода.

Близките заявяват, че очакват съдът да приложи максималната строгост на закона и посочват, че до момента никой от семейството на обвиняемия или от фирмата, за която е работел, не се е свързал с тях, за да попита за състоянието на детето или да предложи помощ.