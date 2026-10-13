Полицията с акция в Кършияка след сигнали за нощен тормоз

От ОД на МВР – Пловдив потвърдиха специализирана операция и регулярни проверки в района до Новотела

Специализирана полицейска операция е проведена в района до Новотела в Пловдив на 12 октомври, след сигнали за нарушения на обществения ред и други противообществени прояви. Това потвърдиха пред „Под тепето“ от пресцентъра на ОДМВР – Пловдив.

От полицията уточниха, че в района се извършват и регулярни проверки. Допълнителните действия са предприети след сигнали от граждани и собственици на търговски обекти, обслужвани от Трето районно управление.

Това е районът, за който жители и собственици на имоти сигнализираха за проституция, употреба на райски газ, замърсяване и системен нощен тормоз. Операцията е проведена само 3 дни, след като медията ни публикува сигнал, че Граждани от Кършияка алармират за проституция, райски газ и нощен тормоз на 100 метра от полицията. Подписката към сигнала е подкрепена от 43 души. Те настояват за засилен контрол и дават на институциите 14-дневен срок за реакция.

Полицейски автомобили на ул. „Васил Левски“ в Пловдив по време на операция на 12 октомври 2026 г. Снимки: Под тепето“

От ОДМВР – Пловдив не са посочили дали конкретната операция е пряко свързана с тази подписка. Потвърдено е обаче, че полицейските действия в района са предприети след сигнали за нарушения на обществения ред.

При проверките са взети административни мерки, посочват от полицията, без да уточняват какви точно са те.