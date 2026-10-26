Маскиран нахлул в Трето районно, ударил дежурния и избягал

Млад пловдивчанин е задържан малко по-късно, при обиска му е открито пакетче със съмнително вещество

26-годишен пловдивчанин е задържан, след като ударил дежурен полицай на входа на Трето районно управление и избягал.

Инцидентът станал около 21:30 ч. в събота. Маскираният мъж се опитал да влезе в сградата на районното управление, но бил пресрещнат от дежурния служител. Вместо да продължи, му нанесъл внезапен удар и избягал, съобщават от пресцентъра на ОД наа МВР-Пловдив.

Малко по-късно мъжът бил издирен и отведен в районното управление. По данни на полицията той е криминално проявен, а в обясненията си не посочил смислена причина за нападението.

При личния му обиск било открито пакетче със съмнително вещество. Какво е то и в какво количество е, предстои да бъде установено чрез експертна справка в сектор „Базова научно-техническа лаборатория“.

По случая е започнато досъдебно производство.