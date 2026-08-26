МЗ: Болниците не могат да искат кръводарители за операция. А какво прави пациентът?

След спора между пациенти и лечебни заведения здравното министерство заяви, че болните не трябва сами да осигуряват кръв. Но как да реагираме, ако болницата постави това като условие?

Пациентите не трябва да бъдат принуждавани сами да търсят кръводарители, за да бъдат оперирани. Това е категоричната позиция на Министерството на здравеопазването след сигнал за болница, която е поискала от близки на пациент да осигурят двама кръводарители, съобщават от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването.

Случаят повдигна обаче един съвсем практически въпрос: какво трябва да направи пациентът или семейството му, ако на регистратурата му кажат „без двама кръводарители няма операция“?

Отговорът на МЗ е важен именно защото поставя граница между доброволното кръводаряване и прехвърлянето на отговорността за осигуряването на кръв върху конкретния пациент.

Какво да направим, ако ни поискат кръводарители?

На първо място пациентът или негов близък може да поиска от лечебното заведение да посочи писмено на какво нормативно основание се изисква определен брой кръводарители като условие за хоспитализация или операция.

Ако отговорът е, че без дарители пациентът няма да бъде приет или опериран, е разумно да се поиска това изискване също да бъде предоставено писмено, както и причината за евентуалния отказ.

Това е важно, защото при устен разговор на регистратурата остава само думата на пациента срещу думата на лечебното заведение. При писмено изискване вече има конкретен случай, който може да бъде проверен от институциите.

А ако кажат, че кръвта трябва да е дарена точно в определен град?

И това вече е поставено под въпрос от здравното министерство.

Повод за настоящата позиция на МЗ е конкретен случай с 86-годишна жена, на която предстои планова операция. Лечебното заведение поискало бележка за двама кръводарители, като посочило конкретни градове, в които трябва да бъде извършено даряването.

Кръв е била дарена в друг град, но първоначално бележката не е била приета.

От МЗ сега изрично посочват, че лечебните заведения не могат да отказват дарителска бележка единствено заради това, че кръвта е дарена в друг регион на страната. Министерството заявява и готовност да проверява сигнали за конкретни случаи.

„Пациентът преживява допълнителен стрес“

Заместник-председателят на Асоциацията на пациентите „Активни в здравеопазването“ Николай Недялков разказва, че организацията е получила сигнали за подобни изисквания.

„Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка за това, че имат двама кръводарители, и то изискването е да бъде от определени градове – София, Кюстендил, Пловдив, и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора“, посочва Недялков.

По думите му пациентът се оказва в ситуация, в която непосредствено преди операция трябва спешно да търси хора, които да дарят кръв.

„В случая пациентът, на който му е казано, че му предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители“, допълва той.

МЗ: Недостигът на кръв не може да се прехвърля върху болните

От здравното министерство напомнят, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно. Според ведомството пациентите и техните семейства не могат да бъдат натоварвани със задължението да осигуряват определен брой дарители преди операция.

Това не означава, че близките не могат доброволно да дарят кръв. Разликата е в това дали даряването е жест на помощ или се превръща в условие за получаване на медицинска помощ.

При проблем пациентът или неговите близки могат да подадат сигнал до Министерството на здравеопазването, като посочат лечебното заведение и конкретното изискване. Особено важно е да се приложат наличните документи или друга информация, с която може да бъде доказано какво е било поискано.

Защото въпросът вече не е само кой ще дари кръв. Въпросът е може ли пациентът да бъде поставен пред избора да намери двама непознати, които да дарят кръв, или да рискува да остане без планираното лечение. Позицията на МЗ по този въпрос вече е ясна – недостигът на кръв не трябва да бъде решаван чрез прехвърляне на отговорността върху болните и техните близки.