Акционерите прекратиха мандата на досегашния борд и гласуваха нов управленски екип

След четири поредни общи събрания от началото на годината акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ взеха решение за смяна на ръководството на лечебното заведение. За нов изпълнителен директор е избран д-р Йовко Червенков.

Медиците от УМБАЛ Пловдив започват ефективни стачни действия

На проведеното заседание акционерите освободиха досегашния Съвет на директорите на болницата и пристъпиха към избор на ново управление. След гласуването досегашният изпълнителен директор д-р Динчо Генев напусна заседанието, а работата на събранието продължи с обсъждане на следващите кадрови решения.

Протестиращите медици от УМБАЛ „Пловдив“ пак блокират бул. „България“

На форума присъстваха представители на Министерството на здравеопазването, което е основен акционер в дружеството. Сред акционерите е и Община Пловдив, която притежава 6,86 процента от капитала на лечебното заведение.

За нов изпълнителен директор е избран д-р Йовко Червенков, който спечели проведения конкурс за поста. В новото ръководство влизат още Костадин Атанасов като представител на държавата и Димитър Станков като независим член.

С това решение приключва продължилата месеци процедура по преструктуриране на управлението на една от най-големите болници в Южна България. Общото събрание се проведе за четвърти път от началото на 2026 година, след като предходните заседания не успяха да доведат до окончателни решения по кадровите въпроси.

Втори опит за Общо събрание на УМБАЛ „Пловдив“ за избор на ново ръководство

Промените в УМБАЛ „Пловдив“ идват на фона на серия рокади в здравния сектор и поставят началото на нов управленски мандат за лечебното заведение.



