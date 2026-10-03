Семейство от Ръжево дочака тризнаци след 4 години борба за дете

Минка, Атанас и Матей се родиха след инвитро процедура в пловдивската болница „Селена“, след като единият от двата имплантирани ембриона се разделил

След четири години опити да имат дете Божидара и Андрей Чокови от пловдивското село Ръжево станаха родители на тризнаци. Минка, Атанас и Матей се родиха на 29 септември в пловдивската болница „Селена“, след инвитро процедура, при която са имплантирани два ембриона. Единият от тях се разделил и така семейството получило не две, а три дългоочаквани рожби.

Първоначално Божидара и Андрей научили, че очакват близнаци. Изненадата дошла при последващ ехографски преглед, когато станало ясно, че бебетата всъщност са три.

„За Великден разбрахме, че са тризнаци. Първо знаехме за две, но после едното се е разделило. Беше много вълнуващо“, разказва майката Божидара Чокова.

Трите деца са родени почти доносени, с тегло съответно 1950, 1980 и 1970 грама. Бременността е била високорискова и е изисквала стриктно медицинско наблюдение заради повишения риск от преждевременно раждане и други усложнения, свързани с многоплодната бременност.

„По-особеното е, че рискът от преждевременно раждане е много висок, както и други усложнения, свързани с бременността, и съответно контролът върху проследяването на бременността трябва да бъде много по-сериозен“, обяснява д-р Антоанета Ковачева, акушер-гинеколог, проследявал майката.

Раждането било планирано, а Божидара постъпила в болницата два дни по-рано, за да бъде медицинският екип в пълна готовност. При раждане на тризнаци е необходима специална организация, включително заради риска от по-голяма кръвозагуба при майката и необходимостта всяко от новородените да получи индивидуална медицинска грижа.

„Раждането протече много добре. Екипът беше напълно подготвен. Всичко беше планирано“, посочва д-р Ковачева.

Въпреки рисковете бременността преминала относително спокойно, а възникналите в края ѝ леки усложнения били овладени. Майката се възстановила бързо, а лекарите успели да доведат бременността до подходящ срок, така че трите деца да се родят почти доносени.

Божидара изразява благодарността си към екипа на болница „Селена“ и към специалистите от Отделението по неонатология, които продължават да се грижат за бебетата.

„Пожелавам им само здраве. Благодаря и на целия екип на неонатологията, че се грижат за моите бебета. Цял живот ще съм ви благодарна“, казва майката.

В момента Минка, Атанас и Матей са под наблюдението на неонатолозите. Трите бебета са преминали през неинвазивна вентилация и вече са адаптирани на легла.

„Интензивното отделение е едно изворче на щастие, изворче на здраве, на сбъднати надежди за много семейства“, разказва д-р Мария Нещерова, завеждащ Отделението по неонатология.

В отделението работят 13 лекари и 11 акушерки, които се грижат денонощно за новородените. Към момента на публикуването на информацията там се лекуват 20 деца, сред които три двойки близнаци, родени съответно в 33-а и 35-а гестационна седмица.

Сред малките пациенти е и бебе Арда, което се е родило с тегло едва 480 грама. След интензивна терапия и операция за лигиране на Боталовия проток детето вече тежи 1300 грама, разказва д-р Нещерова.

От началото на годината в болница „Селена“ са се родили 1850 бебета, а само в четвъртък са проплакали още 12 новородени.

За семейство Чокови обаче най-важната новина е, че след четири години очакване домът им вече ще бъде огласян от три бебешки гласа.

„Ние четири години чакахме да имаме деца и Господ ни даде три“, споделя бащата Андрей Чоков.

А Божидара вече има представа какво предстои на младото семейство. На въпроса какво ще им е необходимо в новото ежедневие, тя отговаря с усмивка: „Здрави нерви трябва да имаме“. За трите си деца обаче има само едно пожелание – да бъдат здрави.