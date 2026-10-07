Поклонението пред Илиян Филипов е днес в Пловдив

Бизнесменът ще бъде изпратен в последния си земен път от близки, приятели и хора от футболната общност

Поклонението пред Илиян Филипов е днес – 7 октомври, от 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк „Север“ на Рогошко шосе в Пловдив.

Близки, приятели, колеги и хора от футболната общност ще могат да отдадат последна почит на бизнесмена, собственик на PIMK и президент на „Ботев“ (Пловдив).

От PIMK призоваха всички, които желаят да се простят с Илиян Филипов, да бъдат заедно в този тежък момент.

Филипов беше убит на 30 септември в Пловдив. За престъплението е обвинен Славчо Мегерев. Вчера Окръжният съд в Пловдив разгледа искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Илиян Филипов остави значима следа както в бизнеса, така и в пловдивския футбол. Като президент на „Ботев“ той беше сред хората, свързани с възстановяването и завършването на стадион „Христо Ботев“.

Поклонението започва в 11:00 часа в Траурен парк „Север“.