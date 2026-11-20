Хиляди се стекоха за откриването на „Коледа в Пловдив“, която тази година ще е 45 дни

Кметът Костадин Димитров обяви акцентите в празничната програма и украсата, а първи на сцената излязоха млади пловдивски таланти

Митрополията се включва в тържествата за Рождество Христово с възтановка от 12 фигури и кът за снимки

Коледното градче пред Централната поща отвори врати тази вечер. Началото на празничната програма постави кметът на Пловдив Костадин Димитров, а първите изпълнения на сцената бяха на млади таланти от града.

„Имахме няколко цели. Едната е да започнем по-рано с подготовката за коледното настроение. Мисля, че 45 дни ще бъдат достатъчни да се почувстваме празнично“, заяви Костадин Димитров при откриването.

Кметът акцентира върху желанието празникът да бъде свързан не само с развлеченията, но и с християнската традиция. До коледната елха ще бъде предвидена възстановка на Рождество Христово, подготвена съвместно с Пловдивската митрополия. Димитров анонсира и 12 фигури, с които посетителите ще могат да се снимат при запалването на коледните светлини.

В празничната украса ще бъдат включени още Цар-Симеоновата градина и Малката главна, а пловдивчани ще могат да очакват и голямата ледена пързалка.

Откриващата програма започна с изпълнения на млади пловдивски артисти. Сред тях беше Елизабет, позната от детското издание на „Като две капки вода“, която излезе на сцената със свои приятели.

След час започва и концерта на Скандау. Репортерът ни забеляза Тото преди самото откриване на базара да пробва от вкусните предложения близо до сцената. Рапърът не отказваше снимки на феновете.

През следващите 45 дни организаторите обещават музика, танци, театър, детски спектакли и срещи с артисти. Коледното градче ще работи всеки ден от 10:00 до 22:00 часа до 3 януари 2027 г., а входът е свободен.

Какво още очаква посетителите: Двуетажна въртележка, шейни и въртяща се елха очакват пловдивчани на коледния базар=

Още от настроението в първата предпразнична вечер вижте във видеото.