20 ноември

Догодина по същото време

от Бърнард Слейд

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Едип и пророците

от Софокъл

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Дефиле на младото вино 2026

Ежегоден винен фестивал, който се провежда през ноември в Пловдив, основно в Стария град, и е едно от знаковите винени събития в България. Това е празник, посветен на младото вино от текущата реколта, което традиционно се представя за първи път пред публика именно през есента.

По време на фестивала винопроизводителите представят своите нови вина в неповторимата атмосфера на възрожденските къщи в Стария град. Дегустациите са съпътствани от културни събития, лекции, посветени на виното, срещи с производители и представяне на информация за избите и техните продукти.

Дегустациите на младо вино са неразделна част от винената култура и предоставят възможност на производителите да популяризират и предлагат своите вина директно на потребителите.

Старият град

20.11 – 22.11.2026

Рачков и жените

Наръчник за оцеляване в тежкия сблъсък на мъжкия и женския свят с всички комедийни последици, които следват неизбежно. Един спектакъл за любовта, секса, провалите, победите, абсурдите и надеждата, че рано или късно и най-заблуденият мъж ще намери своята половинка. Или поне някой да му сготви мусака…

Това е спектакъл, който разказва истински истории за отношенията на Димитър Рачков с жените в неговия живот. Разбира се, украсени, преувеличени и със сменени имена на дамите… Е, не на всички.

Очаквайте неудобни въпроси, смешни отговори, неочаквани обрати… И едно нестандартно предложение за брак.

Комплекс СИЛА

19:30 часа

Коледа в Пловдив

След успешното първо издание „Коледа в Пловдив“ се завръща през 2026 г. с още по-богата програма, нови атракции и 45 дни празнично настроение в сърцето на града.

Пловдив отново ще се превърне в притегателно място за жители и гости на града, предлагайки атмосфера, вдъхновена от традициите на най-красивите европейски коледни базари. Посетителите ще могат да се насладят на празнична украса и хиляди светлини, уютни коледни къщички, кулинарни изкушения от цял свят, концерти и разнообразни занимания за цялото семейство.

Сред акцентите в тазгодишното издание е уникален двуетажен карусел, който ще бъде представен за първи път в България. Със своите изящни фигури, богата украса и стотици светлини той ще допринесе за празничната атмосфера и ще предложи незабравимо преживяване на посетителите.

Друга нова атракция ще бъде специалната пързалка за спускане с шейни, която ще даде възможност за зимни забавления и адреналин в центъра на града, без да е необходим сняг.

Голямата въртяща се коледна елха, която се превърна в една от любимите атракции на миналогодишното издание, също се завръща, за да зарадва най-малките посетители и техните семейства.

Празничните къщички ще предложат разнообразие от кулинарни изкушения – ароматно греяно вино, горещ шоколад, традиционни български ястия и специалитети от различни европейски кухни.

Програмата предвижда още повече творчески занимания за деца – писане на писма до Дядо Коледа, изработване на коледни картички, украси и подаръци.

Специален акцент ще бъде гостуването на Музея на хляба на 6 декември – Никулден. В рамките на празнична работилница ще се проведе масово месене на обреден хляб, в което малки и големи ще могат да се включат и да научат повече за символиката, традициите и украсата на българските празнични хлябове.

Всяка събота посетителите ще могат да се насладят на голям концерт с популярни български изпълнители. През целия период ще има още музикални събития, сценични спектакли и празнични изненади.

20.11.2026 – 04.01.2027

Продуцентите

Мюзикъл

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Двоен празник в Пловдив: Николай Табаков с представяне на две нови книги за 70-годишния си юбилей

На събитието ще бъдат представени „Без оправдания“ – сборник с разкази, и „На обратната страна на времето“ – личен поглед на Николай Табаков върху живота и творчеството на Йордан Радичков, Вера Мутафчиева, Николай Хайтов, Никола Радев, художника Иван Ненов, поета Андрей Андреев, българския бас Борис Христов, Боян Биолчев, Бойко Ламбовски, Греди Асса, Ани Илков, Георги Каприев и Владимир Димитров (Майстора).

Новите издания и творческият път на автора ще бъдат представени от проф. Клео Протохристова и проф. Младен Влашки. Вечерта ще премине със специалното участие на актьора Стефан Попов и под модераторството на галеристката и писател Краси Алексиева.

Премиерата ще бъде съпроводена от изложба с портрети на личностите от книгата „На обратната страна на времето“, дело на художника Борис Стоилов, който е автор и на художественото оформление на двете издания.

Студио 1 на Радио Пловдив

18:00 часа

Милена LIVE@ ПИВОВАРНИЦА ФРИКС ПЛОВДИВ

Емблематичният глас на българския рок ще разтърси сцената на Пивоварница FRIK&S на 20 ноември (петък)! Очаквайте вечер, изпълнена с енергия, хитове и незабравими емоции.

ПИВОВАРНИЦА ФРИКС

21:00 часа

iPanema project-на живо в Безистень

Тази седмица предстои интересно участие от дамското дуо наречено- iPanema project!

С дъх на море, ритъм на сърцето и любов – определят музиката си младите момичета, които очакваме на сцената в Безистень!

Рок бар Безистенъ

20:00 часа

НОВ ПЛАТЪК квартет

Нов Платък е съвсем новоформиран състав, първоначално замислен като еднократен проект от мен (Йоан Иванов), за да имам аз възможността да предтавя пълния си потенциал на джаз фестивала в Банско 2026, което моите по-големи и опитни колеги да направят възможно, но някак химията помежду ни се оказа много интересна и интуитивно решихме да продължим като официална формация. Името няма голям замисъл зад него. „Платък“ представлява дървената пластинка, която чрез вибрациите си генерира целия звук на саксофона. Тя трябва редовно да се сменя и тъй като е природа, всеки платък има свой характер и дефект, но има случаи, в които нов платък би могъл да донесе толкова жизненост и отзивчивост, че някак се усеща сякаш той допринася и дори катализира енергията която излиза през инструмента. Надявах се аз да играя ролята на нов платък в този състав, но колегите се оказаха много по-амбициозни и живи от колкото поради кой знае каква причина предполагах, така че не бих казал, че тази група има един двигател, много по-равностойна се усеща цялата дейност, в която всеки си има моментите на блясък.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Три акорда на китара с УДО в Under City

Поредната среща на Удо с приятели и фенове,

заедно с всички авторски песни.

Този път и на сцената ще има Приятели.

Under City

21:00 часа

Фредерик Виал Трио@Контрабас

На 20 ноември, петък, ще имаме удоволствието да посрещнем за втори път тази година известния френски акордеонист Фред Виал и неговото фамозно трио с бас китара и ударни.

Фредерик Виал е френски акордеонист, роден в Кан.

Учи акордеон при Люсиен Галиано, бащата на Ришар Галиано.

По настоящем той е част от световно известния спектакъл посветен на Едит Пиаф, с който пътува из целия свят.

Елате да послушате едно по френски разчустващото и джази шансонно присъствие на скромната сцена на бар Контрабас:

Фредерик Виал – акордеон

Тома Кордогли – бас

Седрик Людон – барабани

Заповядайте

Бар Контрабас

21:00 часа

Linares & Mangoduende LIVE @Beebop

Алекс Линарес (Перу) ни носи лятно настроение заедно с музикантите от „Mango Duende“ – най-големия салса оркестър в България. Вечерта обещава да бъде изпълнена с енергия и ритмите на салса, тимба и нарастваща доза бачата.

Линарес – вокал, китара

Борис Таслев – бас

Калин Жечев – пиано

Борислав Бояджиев (Борче) – тимбалес, барабани

Христо Ганев – перкусии

Мартин Велев – перкусии

Мартин Ташев – тромпет

Георги Ангелов – тромбон

Bee Bop Café

20:00 часа

Принцесата и граховото зърно

Една приказна история за мечтите, любовта и смелостта да следваш сърцето си – с много въображение, хумор и щипка звезден прах.

Държавен куклен театър

19:00 часа

21 ноември

Принцесата и граховото зърно

Една приказна история за мечтите, любовта и смелостта да следваш сърцето си – с много въображение, хумор и щипка звезден прах.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

ИЗКУСТВОТО НА КИНЦУГИ С КУНИО НАКАМУРА СЕНСЕЙ – град ПЛОВДИВ

Японски културен център „Кокоро“ има удоволствието да представи в гр. Пловдив, японският художник и майстор по кинцуги Кунио Накамура сенсей.

Два дни, посветени на едно от най-красивите и разпознаваеми японски изкуства – кинцуги.

ПРОГРАМА

21 ноември /събота/

11:00–13:00 ч. – Работилница по кинцуги

16:00–18:00 ч. – Работилница по кинцуги

22 ноември /неделя/

14:00–16:00 ч. – Работилница по кинцуги

18:00–20:00 ч. – Работилница по кинцуги

Пловдивски културен институт

Не залагай на англичаните!

Трима приятели. Един непредвидим английски мач. Три различни залога. И много за губене.

Паун, Буле и Пикси са приятели от деца, а футболните залози са голямата им страст и любимото бягство от реалността. Този път обаче всеки е заложил всичко на различен резултат. С всяка минута напрежението расте, резултатът се обръща, а заедно с него и отношенията помежду им.

„Не залагай на англичаните!“ е шумна, дръзка и болезнено смешна сръбска комедия за приятелството, зависимостите и вечните момчета, които чакат победния гол в последната минута, вместо сами да променят играта.

Защото понякога си мислиш, че залагаш на един мач. А всъщност си заложил всичко.

„Не залагай на англичаните!” от Владимир Джурджевич е пиеса, написана с любов към футбола, приятелството, младостта, но и пиеса срещу робуването на парите, егоизма и радикализацията. Срещу непостоянния морал, разпада на доверието, страха от порастване и страха да поемеш отговорност. Постановка се вглежда в лъжовните идоли, които всеки от нас си създава и трудния път към тяхното развенчаване.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Голям праз – Среща на поколенията

Очаква ви вечер, изпълнена с много смях, забавни скечове и комедийни истории от живота – семейни ситуации, първи срещи, приятелски неволи, неочаквани обрати, фокуси и музикални изненади.

Водещи на шоуто са Асен Кукушев и Милена Маркова – Маца, а на сцената ще видите още любими български актьори като Любо Нейков, Кръстьо Лафазанов, Катерина Борисова, Ненчо Илчев, Кристиян Янкулов, Александра Майдавска, Роберт Янакиев и специални гост-изпълнители.

„Голям праз“ е модерно комедийно шоу на живо, което съчетава театър, импровизация, скечове и музика – едно истинско празнично преживяване за публиката.

Комплекс СИЛА

19:30 часа

LIVE METAL NIGHT DUST x NECROGNOSIS x ATROPOS (ARG) x @ bar Fabric

Dust е сформирана в град Карлово през 2011 г. от група приятели. През декември 2014 г. Dust влиза в студиото, за да запише първите си две авторски песни – „Dragonslayer“ и “The Bridge”. На следващата година, 2015, групата издава демота на още две песни – „Firestorm“ и „King of the Sky“, които заедно с „Dragonslayer“ образуват трилогия. Така се ражда идеята за концептуален албум.

През 2018 г. излиза дебютният албум на Dust – „Ard’erra“. Той е концептуален, т.е. всички песни разказват обща история – за фантастичния свят Ard’erra (от латинското ardenti terra – горяща земя). История за дракони, воини, крале, битки между доброто и злото, светлината и тъмнината. Той е изцяло записан и продуциран от групата.

След седемгодишна пауза, на 7 юли 2025 г., Dust издават първи сингъл от предстоящия албум. Песента се казва „Azure Eyes“ и е придружена от първия музикален видеоклип на групата.

На 7-ми септември излиза втория албум на Dust, озаглавен „VII“. Песните в албума са седем на брой, като във всяка една от тях се пее за един от седемте смъртни гряха, разгледани в контекста на модерния свят. Песните са с по-мрачни текстове, изследващи несъвършенствата на човешката душа. Песни за пагубната гордост на човека („My Empire“), унищожителната алчност („Speedball”), вътрешната битка между подсъзнанието и съзнанието („Eaten First”) и тихия убиец в лицето на похотта (“Azure Eyes”) са водещи в албума.

В момента групата по работи по третия си албум.

NECROGNOSIS | THRASH / DEATH METAL

Без правила. Без компромиси.

NECROGNOSIS идват с авторска музика.

Бърз, агресивен и безмилостен звук, насочен право срещу системата. Сурови рифове и мрачна философия, в която смъртта не е просто край, а неизбежна истина, а тъмните чувства намират своя глас чрез музиката.

Този път бандата ще представи за първи път „DEVOURED“ — ново авторско парче и кавъри на безсмъртни класики от траш и дет метъла.

Очаквайте шум, ярост и чиста метъл агресия.

ÁTROPOS — ОТ АРЖЕНТИНА С ЛЮБОВ КЪМ КРАЙНОСТИТЕ!

Не всеки метъл е създаден просто да бъде тежък. Някои групи превръщат хаоса в структура, агресията — в техника, а сложността — в оръжие.

От Corrientes, Аржентина, пристигат Átropos — формация, която смесва суровата енергия на death/thrash метъла с технически похвати и прогресивно мислене. Влиянията на Death, Necrophagist и Cynic се усещат в музикалната им посока, а албумът Abismo е покана да се потопиш в един по-мрачен и безкомпромисен свят.

Очаквайте тежки рифове, динамични ритми, виртуозни китари и музика, която не следва най-лесния път!

Bar Fabric

20:00 часа

СТЕФКА ОНИКЯН джаз между поколенията

Стефка Мелкон Оникян е българска поп и джаз певица, хоноруван професор в Националната музикална академия.[2]

Родена е в Пловдив. Завършва пловдивското Музикално училище през 1971 г. Същата година е поканена от Николай Куюмджиев в София в току-що създаденото трио „Обектив 71“, заедно с Маргарита Хранова и Маргарита Градева Висшето си музикално образование завършва в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив в класа по пеене на проф. Калина Жекова. Работи с почти всички композитори и аранжори на попмузика – Атанас Бояджиев, Александър Йосифов, Александър Бръзицов, Ангел Заберски, Вили Казасян, Кристиян Бояджиев, Найден Андреев, Румен Бояджиев, Тончо Русев, Хайгашод Агасян, Зорница Попова и много други. Работи с такива музиканти като Милчо Левиев – за албума му „Царска стъпка“ и в европейската премиера на джаз – кантатата „Зелената къща“, състояла се през 1997 г., със Симеон Щерев – „Самбоса I“ и „Самбоса II“, с Людмил Георгиев – концертите посветени на 100 години от рождението на Джордж Гершуин и Дюк Елингтън, с Вили Казасян, Петър Петров, Анатолий Вапиров, Антони Дончев, Христо Йоцов, Любомир Денев и други. Много от нейните възпитаници печелят различни конкурси в България и чужбина. Сред по-известните и студенти са Митко Рупчев, Кръстина Кокорска, Елена Кокорска, Михаела Филева, Десислава Добрева, Весела Морова, Николай Денев, Славина Калканджиева и др През 2007 г. ВАК присъжда на Стефка Оникян научното звание „доцент“, а през 2012 г. става „доктор“ по музикознание и музикално изкуство в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“. През 2016 г. Стефка Оникян е избрана за професор в НМА.

На сцената на джаз клуб В Джаза заедно с нея ще се качат Весела Морова вокал, Борис Петков пиано Хлисто Минчев бас и Емил Пехливанов барабани.

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

THE ELEPHANT’S FOOT, DAY 40 и POLYGON в Under City

По случай петата си годишнина варненските мелодет метъли The Elephant’s Foot тръгват на турне Autumn Irradiation: V Anniversary Tour, което ще мине и през Пловдив. Бандата посреща рождения си ден със специален концерт в клуб Under City, където заедно с тях на сцената ще се качат невероятните Day 40 и Polygon. Заповядайте всички!

THE ELEPHANT’S FOOT

The Elephant’s Foot е метъл банда от Варна, създадена през 2021 г. Стилът на бандата се оформя благодарение на групи като Children Of Bodom, As I Lay Dying, Arch Enemy, In Flames и други, и може да се определи като мелодичен дет метъл. The Elephant’s Foot издават дебютния си запис “Choice” под формата на EP през 2025 г, който включва 3 песни: “Human Flesh”, “Choice” и “We Stand”.



DAY 40

Основани от Денчо Димитров през 2003 г., DAY 40 са сред утвърдените имена в ъндърграунд метъл сцената с участия на международни фестивали и концерти във Великобритания, Германия и България. Денчо е един от пионерите на дет метъла у нас и е първият българин, свирил на британския фестивал Bloodstock. Започнали като соло проект, през годините DAY 40 се развиват в пълнокръвна група с множество състави и издания, изграждайки разпознаваем стил, който съчетава агресията на дет и траш метъла с прогресивни елементи и динамични, тежки композиции.



POLYGON

Дет Метъл машината Polygon се завръща на сцената в Under City! Пловдивските зверове ще отключат ада с най-бруталните резачки от албумите си „Гнила душа, мъртва плът“ и „Моят гняв“, стоварвайки върху феновете чист, деструктивен гняв и безкомпромисна агресия. Бъдете готови за смазващ звук, ниски тунинги на резачките и брутални, раздиращи гърлото вокали от първата до последната секунда.

UNDER CITY

20:30 часа

Sleep Token TRIBUTE / Children of Arcadia – 21.11.26

Някои истории никога не приключват. Те просто намират нов начин да бъдат разказани.

Когато светлините загаснат и сенките отново оживеят, ритуалът се завръща.

На 21 ноември Children Of Arcadia ще се качат на сцената на Download, Пловдив, за специален трибют концерт, посветен на Sleep Token.

Със своето отличително звучене, въздействащите вокали и контрастите между ефирни мелодии и тежки инструментали, Sleep Token оставят собствен отпечатък върху съвременната алтернативна метъл сцена.

Очаква ви вечер, в която музиката им ще оживее отново – този път на сцената на Download!

Членове на Children Of Arcadia:

Денис Бояджиев – Вокал

Христо Арабаджиев – Китара

Никола Ананиев – Бас китара

Добрин Семерджиев – Барабани

Рок бар Даунлоуд

19:30 часа

REVERIES | WEAPONS MINI TOUR 2026 | PHASE II: PLOVDIV

WEAPONS MINI TOUR 2026 продължава там, където започна всичко!

На 21 ноември се завръщаме в Пловдив, където отново ще се качим на сцената на @Beebop Café.

Там където ви представихме „no remedy“, а именно зародишът разцъфнал в това, което днес е ‘WEAPONS’.

Тръпнем в очакване отново да изпитаме тези емоции заедно.

Bee Bop Café

20:00 часа

Hugh J Wilcox Live @ Rock Bar Bezistena

Заповядайте при нас за една вечер с прочувствена музика на живо в изпълнение на Хю Джей Уилкокс (Hugh J Wilcox) в Rock Bar Bezistena, Пловдив. Хю е ​​британски блус певец и китарист от Кеймбридж, Англия. Той ще представи програма, включваща както прочувствени акустични изпълнения, така и по-динамичен електрически сет с класики от света на блуса, рока и соула.

Ако сте по-голяма компания, моля, направете предварителна резервация на място в заведението. Резервациите се пазят само до началото на концерта, затова, моля, елате навреме.

Рок бар Безистен

20:00 чзса

22 ноември

Мечо Пух

Мечо Пух – любимото мече на малки и големи, тръгва в търсене на своя приятел Кристофър Робин, който не е виждал много отдавна – чак от миналия Петък!, защото голямото му мечешко сърце не намира утеха.

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

ДЖАЗ, ВИНО И МУЗИКА НА ЖИВО В СЪРЦЕТО НА СТАРИЯ ПЛОВДИВ!

Биг бенд Пловдив и район „Централен“ ще подарят на жителите и гостите на града незабравим музикален финал на 18-ото издание на фестивала „Дефиле на младото вино“ 2026!

Създаден преди повече от четвърт век от своя ръководител Николай Гешев, Биг бенд Пловдив се е превърнал в истинска музикална емблема на града.

С богатия си репертоар, завладяваща енергия и неподражаемо сценично присъствие оркестърът радва поколения почитатели на музиката. От обичани джаз мелодии до популярни произведения, устояли на времето – всяко изпълнение носи настроение, емоция и усмивки!

Представете си неделен следобед сред калдъръмените улички и възрожденските къщи на Стария Пловдив, с чаша хубаво българско вино и музика на живо, която превръща празника в истинско преживяване!

площадът пред Туристическия информационен център и храм „Св. св. Константин и Елена“

13:00 часа

Пеперуди в стомаха

Амбициозен телевизионен продуцент решава да върне искрата в живота на своя склерозирал баща. За целта се обръща за помощ към бивш приятел, на когото е отнел жената – човек, превърнал се в своеобразен „чистач на семейни отношения“. Но добре замисленият план бързо се преобръща, когато бащата отказва да следва „сценария“ и ги въвлича в собствения си свят – място, където властват абсурдни ситуации, вулканична енергия и неподправен смях.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Sevengill & Urstaat & Loners on the Hill – Live at Under City│South East European Tour

За трети път Urstaat и Sevengill обединяват сили – товарят буса с техника и нови албуми и потеглят заедно на път. Този път се отправяме отвъд Гърция за девет поредни дни, прекосявайки Балканите чак до Унгария.

Свързани от силно приятелство, споделени тревоги за света около нас и любов към тежката музика, ние носим своята енергия и тежки рифове на всяка сцена по пътя си.

𝕷𝖔𝖓𝖊𝖗𝖘 𝖔𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖍𝖎𝖑𝖑 – Black-Death Metal

Група, базирана в Пловдив, България.

С нов състав, формацията поема по нов път към една много по-мрачна вселена.

Музиката им представлява смесица от дет метъл и блек метъл.

Очаквайте смазващо тежки груувове и мрачна, мистична атмосфера, която ще превърне всяка сцена в тъмен ритуал – където „хедбенгингът“ и „мошпитът“ са задължителни.

Izzy Blake Jinxux – Екстремни вокали, соло китара

Raya Tsvetkova – Барабани

Søren Sedit – Бас

Krum-Angel – Китари

Under City

20:00 часа

Potochkine (FR) & snakeatsnake (BG) live @Bee Bop Cafe

На 22.11.2026 Пловдив ще бъде бомбардиран от експлозивно EBM комбо – Potochkine (FR) и snakeatsnake (BG). Само в Bee Bop Cafe!

Първото шоу на Potochkine в Пловдив ще бъде по-скоро ритуал, изпълнен с танци, запленяващи истории и сурова, физическа енергия!

“Безупречното им съчетание от динамични, енергични бийтове и вокали, излъчващи едновременно интензивност и магнетизъм, ги поставя в собствена лига” – alternation.eu

След участията си на Wave-Gotik-Treffen и Amphi Festival, дуото ще донесе в София характерното си драматично сценично присъствие, впечатляващата визуална идентичност и интензивен синт-пънк!

Българското присъствие в line-up-а е snakeatsnake – проект, вдъхновен от подземни канали, ядрени бункери и военни бази. Експлозивните му лайфове му носят участия на Flare Up Festival в Германия и Shadow Fest в Холандия. Не изпускайте завръщането му на родна почва!

Елате заредени – очаква ви дълга вечер на тежки битове, призрачни синтезатори и непрестанни танци.

Bee Bop Café

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова