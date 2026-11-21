На днешната дата, народът ни гадаел какво ще е времето през цялата следваща година, а в миналото денят се е чествал в много ограничен кръг

21 ноември е приет и за Ден на християнското семейство. Той се отбелязва когато Православната църква чества празника Въведение Богородично. Според Светото писание на този ден родителите на тригодишната Мария я завели в Иерусалимския храм и отдали в служение Богу.

Най-ранното известие за честването на Деня на християнското семейство е от края на 1-ви век. В миналото този ден се е чествал в много ограничен кръг – само с родителите и ония от децата им, които не са встъпили в брак. Всички те отивали заедно в храма, за да измолят за семейството си здраве и благоволение. След това в дома, събрани около огнището, на чаша вино, топла пита и вкусна гозба, чествали – освен празника Въведение Богородично – и здравата връзка помежду си. Масата оставяли неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да си хапне и да благослови дома.

На този ден, народът ни гадае какво ще е времето през цялата следваща година. Ако е топло и слънчево – зимата ще е люта, лятото ще е сухо, а плодородието слабо. Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото – дъждовно, а реколтата – богата.

В наши дни семейното ходене на църква символизира влизането на тригодишната Мария в храма и напомня на бащи и майки за духовните им задължения към децата. Защото семейството е най-доброто училище, което може да даде първите познания за вяра и добродетели.

Снимки: Пловдивска митрополия