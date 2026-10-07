„Движение без бариери“ отваря европейски възможности за младите в Пловдив

Как младите хора могат да участват в международен обмен, да станат доброволци в друга държава или да опознаят Европа с влак? На тези въпроси ще отговори информационната среща „Движение без бариери“, организирана от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“.

Събитието ще се проведе на 12 октомври 2026 г. от 17:30 до 19:00 ч. в офиса на организацията на ул. „Отец Паисий“ № 2, ет. 3, в Пловдив.

Срещата е насочена към млади хора на възраст от 15 до 30 години от Пловдив и региона, които искат да научат повече за младежките обмени и обучения по „Еразъм+“, доброволчеството чрез Европейския корпус за солидарност и възможностите за пътуване с DiscoverEU.

Програмата включва лични истории и практически съвети, както и възможност за въпроси към екипа и доброволците на Асоциацията.

Специално внимание ще бъде отделено на приобщаването — как европейските програми събират млади хора с различен произход и житейски опит и какво може да им помогне да се включат. Целта е участниците да си тръгнат с по-ясна представа за достъпните възможности и с увереност да направят първата крачка към тях.

„Движение без бариери“ е част от „Еразъм+ дни 2026“ и ежегодната кампания на Евродеск Time to Move. Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ организира срещата в ролята си на Евродеск мултиплайър.

За участие е необходима предварителна регистрация до 11 октомври: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuasexcAlyKiu5DD6h-k1zwiODPRMuZpLk1LNXqCjtfqLGg/viewform

Повече за кампанията Time to Move: https://timetomove.eurodesk.eu/bg/