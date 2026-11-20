Детски рожден ден с катерене в Пловдив – празник, различен от всички останали

Търсите нестандартен начин да отпразнувате рождения ден на детето си?

В Momentum Climbing Plovdiv детският рожден ден се превръща в преживяване, изпълнено с игри, предизвикателства и много емоции. Вместо обичайните парти занимания, тук децата могат да опитат катерене и да открият нови умения, докато се забавляват заедно.

Рожден ден, в който забавлението започва на стената

Това, което отличава рождения ден в Momentum Plovdiv, е възможността децата да опитат катерене по забавен и интересен начин.

Катеренето развива координацията, концентрацията и увереността. Всяко следващо движение е ново предизвикателство, а достигането до върха носи истинско удовлетворение.

Не е необходим предишен опит. По време на заниманията професионални треньори напътстват децата, следят за безопасността им и им помагат според възможностите им.

Как протича рожденият ден в Momentum Plovdiv?

По хватките на катерачните стени са скрити части от пъзел, които децата трябва да открият по време на катеренето.

Когато съберат всички части и подредят пъзела, той ги отвежда до финала на играта, където рожденика го очаква специален подарък.

След катеренето празникът продължава в парти зоната

А какъв рожден ден би бил без торта, почерпка и време с приятелите?

Празникът в Momentum Plovdiv е разделен на две части:

60 минути катерене под наблюдението на треньори.

под наблюдението на треньори. 60 минути в специално обособена парти зона, където децата могат да си починат, да се почерпят и да продължат празнуването.

Парти зоната е с празнична украса, а пакетите включват детско меню с пица, вода и безалкохолна напитка. Осигурени са също екипировка за катерене, покани и специален подарък за рожденика.

Предлага се и възможност за допълнителен кетъринг за родителите.

Подходящо ли е катеренето за детски рожден ден?

Катеренето предлага различни предизвикателства според възрастта и възможностите на децата.

В Momentum Plovdiv се предлагат два пакета за рожден ден:

„Младши катерач“ – за деца над 4 години, в зоната на Momentum Climbing Academy.

– за деца над 4 години, в зоната на Momentum Climbing Academy. „Momentum Climbing“ – за деца над 6 години, в основната катерачна зона.

И двата варианта дават възможност на децата да опитат нещо различно от стандартните забавления, под наблюдението на треньори.

Детски рожден ден с повече от обичайните забавления

За родителите, които търсят алтернатива на традиционното детско парти, Momentum Climbing Plovdiv е възможност за празник с катерене, игри и много емоции.

Информация за пакетите, свободните дати и онлайн резервациите може да бъде намерена на сайта на залата.

Разгледайте пакетите и резервирайте детски рожден ден в Momentum Plovdiv