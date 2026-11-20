Съседните туристически пазари проявяват интерес към градски разходки, култура и гастрономия, а Община Пловдив представя тези възможности и на изложение във Варшава

Румънските туристи все по-често проявяват интерес към пътувания във вътрешността на България, включително към Пловдив, градските разходки, местната кухня и винения туризъм. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева при откриването на 18-ото Дефиле на младото вино в града.

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„Румънските туристи проявяват вече интерес и към централната част на страната, и към нашите красиви градове, и към градските разходки, и към нашата кулинария и вино“, заяви Модева. Тя изрази надежда Пловдив да се превърне в още по-притегателен център за посетители от съседните държави.

На този фон Община Пловдив представя културно-историческото наследство и възможностите за винен туризъм на града на международното туристическо изложение ITTF Warsaw 2026. Форумът започна на 19 ноември във Варшава и продължава до 21 ноември.

Според наблюденията на общинските представители полските любители на пътешествията търсят предимно идеи за кратки уикенд почивки и дегустационни турове на местни сортове вина. Те предпочитат сами да организират програмата си, като комбинират различни активности.

България участва в изложението с национален щанд от 350 кв. м, организиран от Министерството на туризма. Тазгодишното издание събира около 280 изложители от 43 държави – туристически организации, регионални администрации, туроператори, авиокомпании и хотелиерски вериги.

В официалното откриване участва министърът на туризма д-р Илин Димитров, който подчерта, че България се позиционира на полския пазар като конкурентна целогодишна европейска дестинация. Той получи и отличието Cantus Aurelis за представянето на страната и приноса към развитието на туризма и международното сътрудничество.

И в двете представяния акцентът е върху възможностите България да бъде опозната извън традиционните курортни маршрути – чрез градската история, културата, местните вина и гастрономията.