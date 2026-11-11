Недоволните се събират в 19:00 часа на площад „Съединение“ под мотото „Не на обедняването!“

Пловдив се включва тази вечер в националния протест срещу проекта за държавен бюджет за 2027 г. Демонстрацията в града е насрочена за 19:00 часа на площад „Съединение“.

Протестът е под мотото „Не на обедняването!“ и се организира от инициативата „Регресивна България“. По същото време недоволство ще бъде изразено и в София, Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и Видин.

Основните възражения на организаторите са свързани с предвидения ръст на доходите и пенсиите, данъчната тежест и липсата на антикризисни мерки. Според тях заложеното увеличение на възнагражденията не компенсира поскъпването на живота.

Сред посочените от инициативата аргументи са минимална работна заплата от 660 евро при 690 евро, които според организаторите биха се получили по досегашната формула, увеличение на заплатите в държавния и общинския сектор с 5% при инфлация от 6%, както и ръст на пенсиите със 7,8% при повишение на линията на бедност с 13,4%.

Организаторите твърдят още, че данъчната тежест се увеличава с 1,9 млрд. евро, без да са предвидени антикризисни мерки. Искането им е заплатите и пенсиите да нарастват поне със същия темп като цените.

В 19:30 часа е предвидена символична обща акция, в която участниците ще включат светлините на мобилните си телефони. Организаторите обявяват протеста за мирен и призовават хората да се включат със семействата и приятелите си.

Повече за мотивите на недоволството – в предишната публикация на „Под тепето“ за обявения протест.