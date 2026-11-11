Обновиха спортна площадка в район „Северен“

Нова настилка, ограда и съоръжения за футбол и баскетбол преобразиха пространството на ул. „Средец“ и ул. „Св. Иван Рилски“.

Още едно място за спорт и активен отдих в район „Северен“ е с изцяло обновен облик. Приключи ремонтът на спортната площадка на кръстовището на ул. „Средец“ и ул. „Св. Иван Рилски“, която вече предлага по-добри условия за движение, игри и спорт на открито.

В рамките на ремонтните дейности е подменена старата спортна настилка, поставена е нова ограда и са монтирани комбинирани съоръжения за футбол и баскетбол. Пространството е преобразено в по-приветливо и функционално място, където децата, младежите и любителите на спорта могат да прекарват активно свободното си време близо до дома.

Обновяването на спортните площадки на ул. „Стара планина“ през 2025 г. и на кръстовището на ул. „Средец“ и ул. „Св. Иван Рилски“ е част от последователните усилия на кмета Венцислава Любенова и районната администрация за подобряване на кварталната среда. Целта е съществуващите пространства постепенно да се превръщат в по-функционални и привлекателни места за спорт и активен отдих.

Обновената площадка е придобивка за всички. Нека я пазим, за да остане място за спорт и игри, на което децата и младите хора да се радват дълго време.