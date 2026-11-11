До момента са разпитани 44 свидетели

Медицинските екипи продължават да се грижат за пострадалите при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, станали във вторник. При сблъсъците между общо 86 превозни средства загинаха над 10 души, а множество бяха ранени. Част от пациентите остават в тежко състояние, а други се възстановяват след получените травми.

В Ямболската болница „Свети Пантелеймон“ са потърсили помощ 15 души. Трима от тях са отказали да останат за лечение, а осем продължават да бъдат хоспитализирани. По информация на NOVA състоянието на всички пациенти там е стабилно.

Отвориха АМ „Тракия“ в двете посоки след катастрофите край Ямбол

В Травматологията предстоят различни по обем оперативни интервенции. Лекарите в Хирургията и Реанимацията извършват повторни оценки на състоянието на пациентите, предвидени са и контролни образни изследвания.

Медицинските екипи са били мобилизирани още в първите часове след инцидента. В 7:50 ч. във вторник болницата е получила информация от Спешна въздушна помощ за катастрофата. Плановите операции са били отменени, а специалистите от Травматологията, Хирургията и Реанимацията са насочени към Спешното отделение, съобщи заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

Заради необходимостта от специализирана медицинска помощ част от по-тежко пострадалите са транспортирани в други лечебни заведения. Трима пациенти са изпратени в Сливен, а други трима – в Бургас.

В болница „Сърце и мозък“ в Бургас са настанени шестима от ранените. Двама от тях остават в тежко състояние. Сред пациентите е 37-годишен инфекционист от болница „Света Анастасия“, който е претърпял операции, но е без опасност за живота. Другият тежко пострадал е румънски гражданин, който е на командно дишане. Останалите четирима са в добро състояние.

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен продължават лечението си 18 души. От общо 23-ма прегледани след катастрофите четирима са настанени в реанимация, като един от тях е в тежко състояние, съобщи директорът на болницата д-р Васислав Петров.

44 свидетели вече са разпитани

Междувременно прокуратурата в Ямбол продължава разследването на причините за тежките сблъсъци. До момента са разпитани 44 свидетели, като първите показания са събрани още на мястото на инцидента във вторник. Предстоят допълнителни разпити, тъй като разследващите трябва да съпоставят първоначалните впечатления на очевидците с останалите доказателства.

По първоначални данни начело на колоната е бил тир с румънска регистрация. Според свидетелски показания водачът му е намалил скоростта заради мъглата. Все още обаче не е установено колко точно е намалил и дали е спрял. Задържаният шофьор е дал първоначални обяснения, а подробният му разпит с преводач предстои.

Според предварителната версия, представена от окръжния прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев, след румънския камион се е движел лек автомобил, чийто водач успял да избегне удара. След него обаче автобус с пътници не успял да предотврати сблъсъка. В автобуса няма загинали. Впоследствие в инцидента се включил и друг тир, превозващ зърно, след което се развила верижната реакция.

Свидетели разказват за внезапно сгъстяване на мъглата и рязко намаляване на видимостта. Има и показания за автомобили, които са се движили с несъобразена с пътните условия скорост.

Разследващите ще проверяват и дали е имало ситуация на препречване на пътя. Камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ също са заснели как мъглата започва да се спуска в участъка.

На този етап прокуратурата не се ангажира с повдигане на обвинения. Предстоят нови разпити и експертизи, които трябва да изяснят последователността на сблъсъците и отговорността за тях.

Денят на катастрофите – 11 ноември – беше обявен за национален траур в памет на загиналите.

Снимка: БЧК