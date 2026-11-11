Пловдив става дом на изложба, посветена на легендарния Джими Хендрикс

Изкуството, музиката и посланието за мир се срещат в една необикновена експозиция, посветена на живота и творческото наследство на една от най-влиятелните личности в историята на световната музика. На 27 ноември 2026 г. от 11:00 часа в галерия „ТракАрт Парк“ – Пловдив ще бъде открита единствената по рода си изложба, посветена на живота, творчеството и непреходното наследство на легендарния китарист Джими Хендрикс.

Събитието се реализира в рамките на международно сътрудничество между Института по комплементарна и традиционна медицина, със седалище в Мюнхен, Германия, и Изследователски център „Тракарт“ – Пловдив. Експозицията обединява творби на европейски и български художници, които предоставят своите произведения безвъзмездно в подкрепа на културната инициатива. Чрез художествения език на различни автори изложбата представя многопластовия образ на Джими Хендрикс – музикант, новатор и символ на творческата свобода, чиято музика и философия продължават да вдъхновяват поколения по целия свят.

Организаторите избират за мото на изложбата една от най-разпознаваемите фрази, свързвани с Джими Хендрикс: „Когато силата на любовта надвие любовта към силата, тогава светът ще познае мира.“ „When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.“ Това послание надхвърля границите на музиката и изкуството. То е призив към човечността, взаимното разбирателство и духовното преодоляване на разделенията – ценности, които днес звучат по-актуално от всякога.

Изложбата е не просто художествена почит към една музикална легенда, а среща на култури, поколения и творчески светогледи около идеята, че изкуството притежава силата да обединява хората.

Входът за изложбата е свободен.

Откриване: 27 ноември 2026 г., 11:00 часа Място: Галерия „ТракАрт Парк“, Пловдив

Посвещение: Джими Хендрикс – музика, изкуство и послание за мир.

Организатори: Институт по комплементарна и традиционна медицина – Мюнхен Изследователски център „Тракарт“ – Пловдив