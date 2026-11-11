Безплатни прегледи за хронични рани и диабетно стъпало в УМБАЛ „Свети Георги“

Трудно зарастващите хронични рани и диабетното стъпало са във фокуса на безплатните профилактични прегледи, които Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ организира от 16 до 20 ноември. Инициативата е част от програмата на лечебното заведение „Здраве за всички“, насочена към превенцията, навременното диагностициране и ефективното лечение на заболяванията.

Трудно зарастващите рани представляват сериозно предизвикателство както за лекарите, така и за пациентите, които често прибягват до самолечение. Тези състояния изискват специализиран медицински подход, като по дефиниция всяка рана, която не заздравява повече от месец, се определя като труднолечима.

Основните видове трудно зарастващи рани включват артериални и венозни язви, диабетно стъпало – развива се вследствие на захарния диабет поради увреждане на нервите и съдовете, декубитални рани – образуват се при продължително залежаване, както и рани след лъчетерапия или оперативни интервенции, при които тъканите са с влошено кръвоснабдяване и трудно се регенерират.

Водещите причини за възникването им са съдови заболявания, захарен диабет, продължителна имобилизация (залежаване), лошо хранене, тютюнопушене, вторични инфекции, напреднала възраст и отслабен имунитет.

Самолечението при подобни състояния е изключително противопоказно. Прилагането на домашни средства и мехлеми без лекарско предписание не е достатъчно и може да задълбочи проблема. Своевременната медицинска намеса е от ключово значение, тъй като специалистите познават специфичните фази на тъканно възстановяване и разполагат с правилното лечение за стимулиране на оздравителния процес.



Прегледи ще се извършват в периода от 16 до 20 ноември от 12:00 до 16:00 ч. в кабинет №7 в хирургичния блок на бул. „Пещерно шосе“ №66, База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ след предварително записване на час на телефон 032 602 040 (делнични дни от 08.00 до 16.00 ч.).