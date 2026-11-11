България е в Ден на национален траур за жертвите на АМ „Тракия“

Националните знамена на държавните институции са свалени наполовина в памет на загиналите при двете тежки верижни катастрофи край пътен възел „Зимница“

Днес, 11 ноември, България е в Ден на национален траур в памет на загиналите при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ в района на пътен възел „Зимница“, област Ямбол.

Решението за обявяване на траурния ден беше прието от Министерския съвет. В знак на почит към жертвите националните флагове на държавните институции са спуснати наполовина.

Тежките пътни инциденти станаха вчера при гъста мъгла и силно намалена видимост. В двете верижни катастрофи са участвали общо 86 превозни средства. Има загинали и десетки ранени, част от които са в тежко състояние.

Правителството изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите.

Денят на национален траур е повод за почит към паметта на жертвите и съпричастност към техните близки и всички пострадали.