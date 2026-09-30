Електрически велосипеди, повече контрольори и имоти на търг в дневния ред на ОбС-Пловдив

Съветниците обсъждат увеличение на щата в транспорта с 20 души, финансиране за Зоологическата градина и нова медицинска апаратура

Общинските съветници ще разгледат утре меморандум за споделени електрически велосипеди, увеличение на щата на транспортното предприятие с 20 души, промени в наредбата за отличията и финансиране за Зоологическата градина. В дневния ред са още продажби и отдаване под наем на общински имоти, нова медицинска апаратура и отчетът на фондация „Пловдив 2019“.

Споделени електрически велосипеди, повече служители за контрол в градския транспорт, сделки с общински имоти и промени в правилата за присъждане на отличията на Пловдив са сред акцентите в дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет. Заседанието е насрочено за 30 септември, сряда, и включва широк кръг от предложения, свързани с градската мобилност, общинските финанси, образованието, здравеопазването и управлението на общинската собственост.

Една от темите с пряко отражение върху ежедневието на пловдивчани е проектът на меморандум за сътрудничество с „Топмобилити“ ЕООД за изграждане на публична система за споделено използване на електрически велосипеди. Предложението предвижда партньорство за въвеждането на нова възможност за придвижване в града, като предстои съветниците да обсъдят условията за сътрудничество.

Към транспортните теми се добавя и предложение за увеличение с 20 щатни бройки на състава на ОП „Организация и контрол на транспорта“. Целта е да се засили контролът в градския транспорт. Съветниците ще разгледат и промени в правилниците за дейността на общинските предприятия „Организация и контрол на транспорта“ и „Паркиране и репатриране“.

От споделени велосипеди до повече контрольори

Предложението за публична система за споделени електрически велосипеди е сред по-интересните теми в дневния ред. Кметът Костадин Димитров предлага Общинският съвет да одобри меморандум за сътрудничество с „Топмобилити“ ЕООД. Проектът предвижда изграждането на система за споделено използване на електрически велосипеди на територията на Пловдив.

Съветниците ще разгледат и увеличение с 20 щатни бройки на персонала на ОП „Организация и контрол на транспорта“. Промяната е мотивирана с необходимостта от засилване на контрола в обществения транспорт. В дневния ред е включено и изменение на правилника на ОП „Паркиране и репатриране“.

67 декара за увеселителен парк и общински имоти за продажба и наем

Сред предложенията за управление на общинската собственост е обявяването за публична общинска собственост на терен с площ от 67 719 кв. м на ул. „Парк отдих и култура“, отреден за увеселителен парк. В дневния ред е включена и сграда за образование на ул. „Кичево“ № 2.

Общинските съветници ще трябва да се произнесат и по редица предложения за разпореждане с имоти. Сред тях са публични търгове за отдаване под наем на търговски обекти и общински терени, продажби и замени на недвижими имоти, както и отдаването под наем на сградата на ул. „П. Р. Славейков“ № 26 за хотел.

Предвидени са и решения за придобиване на самостоятелен обект на ул. „Антим I“ № 25, както и за други имоти, включени в дневния ред на сесията.

Нов опит за финансиране на Зоологическата градина

Зоологическата градина отново е сред темите, които ще бъдат разгледани от местния парламент. Общината предлага да кандидатства с проект по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. за опазване на застрашени видове извън естествената им среда (ex situ), чрез подобряване на условията в зоопарка. За реализацията на проекта се предвижда и осигуряване на съфинансиране за 2027 г.

В дневния ред са включени и промени в правилниците за устройството и дейността на ОП „Зоологическа градина – Пловдив“ и ОП „Градини и паркове“.

Повече места в детските ясли и нова медицинска апаратура

Общинските съветници ще разгледат предложение за увеличаване на броя на приеманите деца в смесените дневни групи в детските ясли на територията на район „Тракия“.

В сферата на образованието е включено и изготвянето на актуализиран меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и висшите училища в града. Предложението предвижда кметът да предприеме действия по подготовката на новия текст, който впоследствие да бъде внесен за одобрение от Общинския съвет.

Здравеопазването също присъства в дневния ред с предложения за закупуване на нова медицинска апаратура за общински лечебни заведения. Сред тях са анестезиологичен апарат за МБАЛ „Св. Пантелеймон“ и дигитална рентгенова система за ДКЦ I. Предстои да бъдат разгледани и въпроси, свързани с управлението на активи и отдаването под наем на помещения в общински лечебни заведения.

Промени в правилата за почетните отличия

Сред нормативните промени е предложението за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Пловдив. То предвижда въвеждане на процедура за оценка на кандидатурите за отличия, както и регламентиране на механизъм за тяхното отнемане.

Съветниците ще разгледат и отчета за второто тримесечие на Общинска фондация „Пловдив 2019“, както и отчет за изпълнението на решенията на местния парламент за няколко отчетни периода.

Бюджетът на Пловдив без приет финансов план към края на юни

Отделна точка в дневния ред е информацията за фактическото касово изпълнение на бюджета на Община Пловдив и сметките за средства от Европейския съюз към 30 юни 2026 г., при неприет към тази дата бюджет за годината.

Документът ще даде отчет за реалното движение на средствата през първото полугодие, както и за изпълнението на общинските финансови операции в условията на липса на приет годишен бюджет към отчетния момент.

Редовното заседание на Общински съвет – Пловдив ще се проведе на 30 септември 2026 г. от 9:00 часа в залата на местния парламент на ул. „Авксентий Велешки“ № 20.