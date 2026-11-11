Промени в законите за хазарта и движението по пътищата обсъжда правителството

Промени в законите за хазарта и за движението по пътищата са сред точките в предварителния дневен ред на днешното заседание на Министерския съвет. То е отложено от вчера и ще започне в 10:00 часа, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министрите ще обсъдят и отпускането на средства от бюджетния резерв за справяне с последиците от бедствия, допълнителни разходи за Министерството на отбраната и промени в правилата за зоните с ограничения за въздухоплаване.

В дневния ред са включени още допълнителни трансфери към общините за стипендии и възнаграждения на директори на образователни институции, както и програмата за закрила на деца с изявени дарби за 2026 г.

Кабинетът ще разгледа предложение за увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ“, подготовката на среща на върха по свързаността в България и освобождаването от визи за граждани на Косово с дипломатически, служебни или официални паспорти.

Сред останалите теми са сътрудничество с германския институт „Фраунхофер“ в областта на интелигентното производство и приложните научни изследвания, както и признаването на Главното мюфтийство за орган за халал сертифициране.

Почина скулпторът и бивш министър на културата Вежди Рашидов

Правителството трябва да определи и състава на комисията по погребението на Вежди Рашидов, председател на 48-ото Народно събрание.