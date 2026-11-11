Данъчни промени влизат за обсъждане в парламента

Депутатите ще разгледат предложения за актуализация на данъчните оценки на имотите, акциз за мощните автомобили и промени в облагането на бизнеса

Пакет от промени в данъчното законодателство влиза за разглеждане в пленарната зала. Сред предложенията, включени в проектопрограмата на Народното събрание, са по-високи данъчни облекчения за семействата с деца, еднократно облагане на свръхпечалбите в няколко икономически сектора и постепенно увеличаване на данъчните оценки на недвижимите имоти.

Законопроектите вече бяха обсъдени на заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

По-високи облекчения за семействата с деца

Сред първите текстове, които депутатите трябва да разгледат, са измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, предложени от Министерския съвет.

Предвижда се съществено увеличение на данъчните облекчения за родители. За едно дете размерът им ще бъде 5000 евро, за две деца – 10 000 евро, а за три и повече – 15 000 евро. Предложеното облекчение за дете с увреждания е 12 000 евро.

В законопроекта е заложена и нова възможност за данъчно облекчение, свързано с развитието на децата. То ще бъде до 2000 евро за дете и ще покрива разходи за здравни услуги, образование и спорт.

33% данък върху свръхпечалбите в определени сектори

Парламентът ще обсъди и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Те предвиждат въвеждането на еднократен налог от 33% върху свръхпечалбите на компании от определени икономически дейности.

В обхвата на предложението попадат банките, застрахователните дружества, телекомуникационните компании, обменните бюра и дружествата за бързи кредити. Предвижда се мярката да засегне и търговците на хранителни стоки, чиито нетни приходи от продажби за 2026 г. са най-малко 5 млн. евро.

Данъчните оценки на имотите ще се актуализират поетапно

Промени се предлагат и в Закона за местните данъци и такси. Одобреният от бюджетната комисия проект на Министерския съвет предвижда актуализация на базисните данъчни стойности, използвани при определянето на данъчната оценка на недвижимите имоти.

Процесът е планиран да протече в рамките на три последователни години. За 2027 г. е заложено увеличение с 30%, а за 2028 и 2029 г. – с по 35%.

Промяната ще обхване сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

Акциз за автомобили с мощност над 340 конски сили

В дневния ред на парламента е включен и законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове. Едно от предложенията е въвеждането на акциз за леките автомобили с двигатели с вътрешно горене и максимална полезна мощност от поне 250 kW, или приблизително 340 конски сили.

Размерът на налога ще се определя според мощността на двигателя. Предложените изменения включват и забрана за търговия с домашно произведена ракия.

Още промени в публичните финанси

Сред останалите точки в проектопрограмата са три законопроекта за изменение на Закона за публичните финанси, както и предложения за промени в Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми.

Депутатите ще разгледат и ратификацията на меморандум за разбирателство между България, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2021–2028 г.

Предвидено е също второ четене на измененията в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В петък народните представители трябва да проведат и редовния парламентарен контрол.