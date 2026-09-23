Хората излизат на площада в сряда сутринта след опита строителна машина да влезе в спорния имот муждублоковете

Живата верига от миналия петък се мести пред Община Пловдив. Жители на района около бул. „Марица-юг“ 146А и 148 излизат на протест в сряда, 23 септември, от 8:30 часа, за да поискат да бъде спряно застрояването на спорния терен между две детски площадки.

Повод за протеста е случилото се на 18 септември, когато тежка строителна машина се опита да влезе в имота. Жители застанаха пред багера и направиха жива верига, с която блокираха достъпа до терена. Снимки от акцията бяха разпространени от организаторите.

От „няма как да се строи“ до багера: 7 години по-късно спорът за междублоковото пространство на бул. „Марица-юг“ отново е на дневен ред

Спорният парцел е с площ 535 кв. м. и е собственост на „А и Н Инвестмънт“ ООД. За имота има разрешение за строеж №223 от 17 октомври 2023 г., а по данни, представяни от инвеститора, проектът е за четириетажна сграда.

В същото време имотът е включен в Програмата на Община Пловдив за управление и разпореждане с общинска собственост за 2026 г. за придобиване чрез покупка. Това обаче не означава, че сделката е започнала или че теренът вече е общински. За подобно придобиване са необходими оценка и преговори със собственика.

Как се стигна дотук

Случаят има предистория от години. През юни 2019 г. „Под тепето“ писа за напрежение около междублоковото пространство при бул. „Марица-юг“ 146, 148 и 150. Тогавашният районен кмет Георги Стаменов заявява, че теренът е 100% общинска собственост и че върху подобреното пространство не може да има каквото и да било застрояване.

Седем години по-късно спорът вече е съвсем реален: има частен собственик, разрешение за строеж, строителна техника на място и жители, които са готови да застанат пред нея.

На 23 септември те ще пренесат протеста си пред Общината. Очакването им е местната власт да даде конкретен отговор какво ще предприеме за терена и има ли реална възможност той да бъде придобит обратно от Общината, вместо да бъде застроен.

Протестът е насрочен за 23 септември от 8:30 часа пред Община Пловдив.

Очаквайте подробности.