Пловдив излиза на протест срещу Бюджет 2027, МФ осъмна с плакати „Министерство на лъжата“

Демонстрацията под надслов „Не на обедняването!“ е насрочена за 11 ноември на площад „Съединение“

Пловдив е сред седемте града в страната, в които на 11 ноември ще се проведе протест срещу проекта за държавен бюджет за 2027 г. Демонстрацията в града е насрочена за 19:00 часа на площад „Съединение“ и ще премине под мотото „Не на обедняването!“.

Организатор на протестите е инициативата „Регресивна България“, съобщава клуб Z. Недоволството е насочено срещу заложените в бюджетната рамка доходи, които според организаторите изостават от инфлацията, увеличаването на данъчната тежест и липсата на антикризисни мерки.

Сред основните им аргументи е предвидената минимална работна заплата от 660 евро, при положение че според досегашната формула тя би трябвало да достигне 690 евро.

Организаторите посочват още, че възнагражденията в държавния и общинския сектор ще се увеличат с 5% при инфлация от 6%. Пенсиите са предвидени да нараснат със 7,8%, докато линията на бедност се повишава с 13,4%. Така минималната пенсия ще бъде 374 евро при линия на бедност от 443 евро.

Според публикуваната от инициативата позиция данъчната тежест се увеличава с 1,9 млрд. евро, без да са предвидени антикризисни мерки.

„Искаме бюджет, в който заплатите и пенсиите растат поне колкото цените“, заявяват организаторите.

Междувременно Министерството на финансите осъмна в понеделник с облепен с плакати вход. На тях ведомството е наречено „Министерство на лъжата“. Акцията е на младежката организация на „Да, България“ – „МлаДа България“.

Снимки: Facebook/МлаДа България

Демонстрацията е на фона на спора около планираните промени във втория стълб на пенсионното осигуряване и обвиненията на „Демократична България“, че правителството е опитало да насочи част от средствата за пенсии към покриване на бюджетния дефицит. От финансовото министерство отрекоха информацията за предстояща реформа на втория пенсионен стълб.

Освен в Пловдив демонстрации срещу Бюджет 2027 на 11 ноември ще има в София, Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и Видин. Началният час навсякъде е 19:00.

Организаторите призовават участниците да се включат със семействата и приятелите си. В 19:30 часа е предвидена и символична акция със светлините на мобилните телефони.

Протестът е обявен като мирен.