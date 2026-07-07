Ресорната комисия ще разгледа финансовата рамка на държавата, както и бюджетите на ДОО и НЗОК

Днешният ден бележи началото на парламентарните дебати по държавния бюджет за 2026 година. Проектът, внесен от Министерския съвет, влиза за разглеждане в Комисията по бюджет и финанси, която ще обсъди както основната финансова рамка на държавата, така и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Бюджетът е сред най-важните законопроекти, които Народното събрание ще разглежда през следващите седмици, тъй като определя както държавните разходи, така и приходната политика през следващата година.

Какво предвижда проектът

Сред основните параметри е заложен бюджетен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, който правителството планира да финансира чрез поемането на нов държавен дълг. Според разчетите общият размер на държавния дълг може да достигне около 37,7 млрд. евро, или малко над 31% от БВП.

В приходната част са предвидени редица мерки за увеличаване на постъпленията в бюджета. Сред тях са 30-процентно поскъпване на винетките, ново увеличение на акциза върху тютюневите изделия, както и повишаване на максималния осигурителен доход, което ще доведе до по-високи осигурителни вноски за хората с най-високи възнаграждения.

Проектът включва още увеличение на минималните осигурителни прагове за част от икономическите дейности, както и минимална работна заплата в размер на 620 евро.

Очакват се сериозни политически спорове

Още преди началото на разглеждането финансовата рамка предизвика противоположни оценки. От управляващото мнозинство защитават бюджета като необходим за изпълнението на държавните политики и инвестиции, докато опозицията и част от икономистите поставят въпроси за устойчивостта на дефицита, увеличаването на държавния дълг и ефекта от новите приходни мерки върху бизнеса и домакинствата.

След обсъждането в ресорната комисия законопроектът ще бъде внесен за разглеждане и гласуване в пленарната зала на Народното събрание, където се очакват най-оспорваните дебати.