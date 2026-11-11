Смята се, че е проектирана от големия архитект модернист Христо Пеев. Тя има най-интересната камбанария за периода

На 11 ноември според църковния календар източното православие отбелязва паметта на светите мъченици Мина, Виктор и Викентий. Свети Мина е покровител на всички народни лечители, знахари, воини, както и на хората, поели на дълъг път. Св. Мина закриля и жените, затова на този ден те се молят пред иконата на светеца за здраве на децата си, за радост и благополучие на дома. Народът ни го тачел като покровител на семейството, сираците и бездомните. Смята се, че името му означава „месечина“ „Луна“. Още за празника четете в Кой има имен ден на 11 ноември?

Всъщност църквата на Бунарджика има две имена „Св. равноап. Петър и Павел“ и второ е това на светеца, чиито ден се отбелязва днес. За много пловдивчани храмът е известен с името Св. Мина.

В него има чудотворна икона на Св. Мина, както и параклис, посветен на светеца.

Тя възниква в периода на най-активното строителство на храмове в Пловдив от 1830 година до Освобождението. В този отрязък от време, именно през 1878 година са построени най-много църкви. След Първата световна война градът трайно се разширява извън рамките на днешния център и в тези нови квартали се появяват и новите храмове от 20-те и 30-те години.

За съжаление за много от тях историческите данни са оскъдни, а техните архитекти не са известни, тъй като са строени по така наречените типови проекти. Повечето имат паралели и с жилищното строителство. Фасадите са много по-изчистени от всякакви детайли. Орнаменти по тях почти няма.

Смята се, че проектант на този храм е големият архитект модернист и проучвател на историята на българската архитектура Христо Пеев. Тя има и може би най-интересната камбанария от споменатите до тук църкви, богата на кобилични извивки, които напомнят жилищната възрожденска архитектура. Интересно е и измазването ѝ отвън – църквата е с типичната за модернизма едра мазилка с дълбоки канали. Подобна е, например, мазилката на съседната сграда, построена почти по същото време на гимназията по дървообработване.

По традиция всяка година на този ден там се събират християните, за да отдадат почит на св. Мина и да се поклонят на иконата с чудотворния му образ в този храм.

Още по темата вижте в статията Непознатите православни храмове на Пловдив от 20-те и 30-те на XX век.