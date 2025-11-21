Сферата е с огромен потенциал и нулева координация, алармират специалистите. Първа кръгла маса постави началото на промяната.

„Ако не действаме заедно – ще изостанем. Ако започнем сега – България може да бъде лидер.“ Около тази идея се обединиха всички участници в първата по рода си национална кръгла маса, посветена на биоикономиката в България. Събитието, организирано от Регионален хъб за биоикономика – Пловдив, в партньорство с Тракия икономическа зона, събра на едно място представители на държавната администрация, бизнеса, университетите, научни екипи, акселератори, общини и неправителствени организации.

Фокус на дискусиите бяха стратегическото развитие на биобазираните индустрии, възможностите за финансиране, технологичният трансфер, политиките на ЕС и нуждата от ускоряване на иновациите и ESG практиките.

Липса на стратегия, но голям потенциал

„Биоикономиката у нас е фрагментирана и неразпознаваема за бизнеса, а трансферът на технологии е твърде бавен“ – посочи проф. Владислав Попов от Аграрния университет и координатор на Регионалния хъб за биоикономика.

Въпреки това експертите подчертаха, че България има сериозни конкурентни предимства в биологичното земеделие, биотехнологиите, етеричните култури и хранителните производства.

Финансиране има – нужно е координиране

Представители на Министерството на земеделието и храните заявиха, че секторът разполага с финансови инструменти по Общата селскостопанска политика, включително програми за иновации, регенеративно земеделие и подкрепа на млади предприемачи.

Беше посочено, че финансиране е налично и по линията на Министерството на иновациите и растежа, както и през Фонд на фондовете – но участниците се обединиха, че липсва обща рамка и национален механизъм за насочване на средствата.

Наука и бизнес: „Достатъчно говорихме – време е за съвместни проекти“

Участниците бяха категорични – за да има работеща биоикономика, научните разработки трябва да бъдат базирани на реалните нужди на индустрията, а бизнесът да се включи активно в процеса. Като добър пример беше посочен проектът за пречиствателна станция на Следващата стъпка: национална работна група

Събитието завърши с предложение за създаване на обща национална работна група, която да подготви конкретни политики, свързаност и устойчив модел за биоикономика – в партньорство с министерствата на земеделието, икономиката и околната среда.

