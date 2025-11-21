Три дни ще се лее вино в Стария град

Фестивалът „Дефиле на младото вино“ започва днес в Стария град на Пловдив и ще продължи до неделя. 17-ото издание на събитието традиционно ще бъде открито с Дионисиево шествие, което тръгва в 13:30 ч. от площад „Стефан Стамболов“ пред общината, придружено от ансамбъл „Тракия“. Официалният старт е в 14:00 ч. на ул. „Съборна“, където Бог Дионис ще отвори първата бъчва младо вино.

Тази година участие в събитието вземат 62 изложители – 46 винарски изби и 16 производители на храни. Девет от тях са нови за фестивала. В 17 възрожденски къщи, музеи, галерии, хотели и ресторанти посетителите ще могат да дегустират реколта 2025, както и да опитат сирена, месни деликатеси, сладки и други гурме продукти.

В първия ден от фестивала ще се проведе и традиционният конкурс „Дионис“ за най-добро младо българско вино. Любителите на виното ще имат възможност да опитат над 300 вида вина, като дегустацията е срещу жетони, закупувани от информационните пунктове във всеки фестивален обект.

Заради мероприятието временно се ограничава движението, престоят и паркирането на автомобили от 13:30 до 14:30 ч. по ул. „Съборна“ №2–4 и в района на кръстовището с ул. „Митрополит Паисий“. Организацията на движението и охраната се осъществяват от ОД на МВР–Пловдив.