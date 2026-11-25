За улеснение на личните асистенти при подаването на месечните отчети по механизма „Лична помощ“ в Пловдив отново ще работят пет допълнителни гишета. Целта е да се увеличи капацитетът за приемане на документите и да се съкрати времето за изчакване.

Междувременно администрацията на механизма „Лична помощ“ е преместена на нов адрес – бул. „Цариградско шосе“ № 102.

Петте пункта ще работят през първите три работни дни на всеки месец – периода, в който личните асистенти подават отчетната си документация.

Отчетите за месец ноември ще се приемат на 1, 2 и 3 декември 2026 г. на следните адреси:

ул. „Калина“ № 61 – в Центъра за социални и здравни услуги;

ул. „Трети март“ № 33 – в сградата на социалната услуга „Асистентска подкрепа“;

ул. „Петко Д. Петков“ № 6А – в двора на Дирекция „Социална политика“;

бул. „Цариградско шосе“ № 102 – в двора на Комплекса за социални услуги „Св. Георги“;

ул. „Звезда“ № 16А – в сградата на Социалния патронаж.

Работното време на пунктовете е от 08:30 до 17:00 ч., с изключение на този на ул. „Калина“ № 61, където документите ще се приемат от 08:00 до 16:30 ч.

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